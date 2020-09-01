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Экс-премьер Гончарук устроился на работу

Алексей Гончарук в свое время стал самым молодым премьер-министром в истории независимой Украины

сегодня, 10:58
Автор:

Виолетта Комаровская

Бывший украинский премьер-министр Алексей Гончарук устроился на работу. Отныне он будет экспертом "Центра Евразия", который занимается аналитикой. Об этом сообщили на странице организации в Twitter. 

Украинское правительство Алексей Гончарук возглавлял всего полгода. Премьер-министром его назначил новый состав парламента в конце августа 2019 года. Этот же парламент и отправил его в отставку в марте 2020 года.

Экс-премьер Гончарук устроился на работу

Алексей Гончарук. Фото: Facebook/aleksey.goncharuk

Некоторое время Гончаруку пришлось посидеть без официальной работы. Но место для него все же нашли. Теперь он один из экспертов аналитического "Центра Евразия". 

"Имеем честь вам объявить, что Алексей Гончарук станет нашим новым заслуженным сотрудником. На посту премьера он возглавлял правительство, ориентированное на реформы. Теперь мы рады приветствовать его в нашей команде", - говорится в сообщении компании.

Гончарук на новом рабочем месте будет курировать вопросы политических, фискальных и структурных реформ. 

Отметим, что в истории независимой Украины Алексей Гончарук пока остается самым молодым премьером, поскольку возглавил Кабинет министров в возрасте 35 лет.

"Цетр Евразия" - это часть Атлантического совета, неправительственной организации США. В сфере ее интересов - международные отношения. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как отреагировал Алексей Гончарук на результаты первых ста дней работы нынешнего премьера Дениса Шмыгаля. 


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