Экс-премьер Гончарук устроился на работу

Бывший украинский премьер-министр Алексей Гончарук устроился на работу. Отныне он будет экспертом "Центра Евразия", который занимается аналитикой. Об этом сообщили на странице организации в Twitter.

Украинское правительство Алексей Гончарук возглавлял всего полгода. Премьер-министром его назначил новый состав парламента в конце августа 2019 года. Этот же парламент и отправил его в отставку в марте 2020 года.

Алексей Гончарук. Фото: Facebook/aleksey.goncharuk

Некоторое время Гончаруку пришлось посидеть без официальной работы. Но место для него все же нашли. Теперь он один из экспертов аналитического "Центра Евразия".

"Имеем честь вам объявить, что Алексей Гончарук станет нашим новым заслуженным сотрудником. На посту премьера он возглавлял правительство, ориентированное на реформы. Теперь мы рады приветствовать его в нашей команде", - говорится в сообщении компании.

