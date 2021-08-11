Экс-министр: в следующем отопительном сезоне украинцы рискуют остаться не только с пустыми кошельками, но еще и в холодных домах

По состоянию на начало августа в подземных хранилищах Украины насчитывается 17 миллиардов кубометров газа, что почти на 40% меньше, чем было накоплено в 2020 году. Это критически низкий объем газа, необходимый для отопительного сезона, который стремительно приближается. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Отопительный сезон. Фото: delo.ua

По словам Омеляна, полная емкость подземных газовых хранилищ – 31 млрд кубометров. В прошлом году по состоянию на начало сентября было закачано больше 26 млрд кубометров газа. В 2019 году к осенне-зимнему периоду было накоплено 20 млрд кубометров газа. Сейчас же, когда уже практически средина августа – 17 млрд кубометров метров. По мнению экс-министра, это критически низкий объем газа, необходимый для отопительного сезона. Причем, большинство принадлежит частным операторам.

Владимир Омелян рассказывает, в прошлом отопительном сезоне из-за нехватки угля на некоторых ТЭС для продолжения бесперебойной работы использовали запасы газа. Тогда, к счастью, они были. Будущий отопительный сезон может оказаться очень трудным, ведь запасы угля пока только уменьшаются, а запасы газа в хранилищах составляют менее необходимого минимума.

"После повышения тарифов, в следующем отопительном сезоне украинцы рискуют остаться не только с пустыми кошельками, но и еще в холодных домах. Зима уже близко и такое положение в энергетике должно быть основанием для круглосуточной работы правительства", – написал экс-министр.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — отопительный сезон приближается, а запасы угля на украинских ТЭЦ по-прежнему на исходе. Власти просят украинцев не паниковать, заверяя, что ситуация под контролем.

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