Для чего нардеп Сергей Лабазюк пришел в ВР: СМИ раскрыли детали

На днях народному депутату Сергею Лабазюку предъявили подозрение, ведь сотрудники НАБУ и САП обнаружили, что депутат предпринял попытку подкупа главы Госагентства по восстановлению Мустафы Найема. Однако депутат Лабазюк – не единственный пример тех, кто идет в Раду по решению собственных бизнес-вопросов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Телеграф".

Сергей Лабазюк. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что восстановление Украины, чья инфраструктура серьезно пострадала от агрессии России, является важной составляющей для обеспечения устойчивого и успешного настоящего и будущего всех граждан. Однако, с точки зрения некоторых лиц и владельцев бизнес-холдингов, восстановление – это потенциальная возможность получить лакомые кусочки в виде договоров подряда на миллиарды гривен.

Как отмечают авторы материала, такую возможность в восстановлении усмотрел и народный депутат Сергей Лабазюк, обратившийся к топ-чиновнику Министерства восстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 миллиард гривен. За это нардеп и миллионер пообещал "вознаграждение" в размере 3-5% стоимости каждого подряда, а далее для согласования дальнейших договоренностей привлек директора компании, пишет издание.

"После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины народный избранник через доверенное лицо предоставил обличителю — топ-чиновнику Государственного агентства восстановления обещанный процент в сумме 150 тыс. долл. США. Передача неправомерной выгоды состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов , а деньги находились в китайском ящике", — рассказал Сергей Рокунь, детектив НАБУ.

Как пишут журналисты, в рейтинге самых богатых украинцев издание Forbes Сергей Лабазюк занял 65 место с активами на сумму 165 млн долларов. Главный актив депутата, уже третий раз избранный в парламент, — компания Vitagro с земельным банком 80 тыс. гектаров. Интересно, что народный депутат неоднократно засветился в разных скандалах: получение из госбюджета компенсации за аренду жилья или гостиничного номера в Киеве, голосование за "диктаторские законы" во время Революции Достоинства, коррупционный скандал в 2014 году, связанный с продажей компанией депутата стройматериалов, принадлежащих государству. А в 2016 году Лабазюк совершил избиение сотрудника СБУ: он нанес тяжелые черепно-мозговые травмы работнику ведомства, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей. Тогда СБУ расследовала деятельность Лабазюка, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.

"Не исключено, что и раньше Сергей Лабазюк пользовался не всегда прозрачными и законными методами одержания победы в тендерах. Не удивительно, что и в этом году народный депутат решил "мотивировать" госслужащих, предложив председателю Госагентства по восстановлению Мустафи Найему средства за "решение вопроса" с подрядом на ремонты и строительство объектов инфраструктуры", – пишет "Телеграф".

Журналисты также перечислили несколько других громких кейсов незаконной деятельности депутатов 2023 года, разоблаченных благодаря действиям детективов НАБУ. К примеру, 10 октября 2023 года НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины Ярославу Дубневичу о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли. В конце октября 2023 года НАБУ и САП объявили действующему народному депутату о подозрении в завладении земельными участками площадью более 320 гектаров. Речь идет о депутате Роберте Горвате. А 21 ноября в НАБУ сообщили еще об одном кейсе: народный депутат Украины, член комитета по вопросам антикоррупционной политики (как сообщило издание, говорится об Андрее Одарченко) предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тыс. рублей. . В обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.



