Дипломаты получили от Зеленского семь основных задач на 2025 год: Сибига озвучил детали

Президент Украины Владимир Зеленский определил семь ключевых задач Министерства иностранных дел и украинских дипломатов на 2025 год. Об этом в своем сообщении в Facebook сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Основные направления работы дипломатов:

Укрепление военной поддержки Украины. Несмотря на избирательные циклы в странах-партнерах, Украина должна обеспечить бесперебойную поставку необходимого вооружения и средств ПВО, а также добиваться снятия всех ограничений на использование оружия. Дипломаты должны максимально способствовать реализации Плана победы и Формулы мира.

Расширение отношений со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Украина планирует открытие посольств в Камеруне и Судане, а также углубление сотрудничества с Китаем и Индией. Дипломатия должна стать проактивной и сосредотачиваться на двусторонних отношениях.

Ускорение интеграции в ЕС и НАТО. Украина стремится к максимально быстрому продвижению переговоров по членству в Евросоюзе и Альянсе.

Усиление экономического давления на Россию. Украина будет работать над повышением ущерба России за развязанную войну, усиливая контроль над исполнением санкций, закрывая лазейки и накладывая новые ограничения на российские сектора экономики. Также важно обеспечить использование замороженных активов РФ и удерживать международную изоляцию страны-агрессора.

Внедрение системы "е-консул". Нововведение призвано упростить доступ украинцев за границей к консульским услугам, сохранить связь с Родиной и обеспечить комфортное взаимодействие с государственными учреждениями. В январе МИД представит "Стратегию новой политики сотрудничества с украинцами за рубежом".

Борьба с российской дезинформацией. Для этого предусмотрен запуск новых информационных кампаний, усиление коммуникационных возможностей и разрушение российских пропагандистских нарративов.

Продвижение Украины в мире. Продвижение национального бренда должно сделать Украину узнаваемой и усилить ее авторитет на международной арене.

Андрей Сибига отметил, что выполнение этих задач потребует нестандартных подходов, быстрых решений и готовности дипломатов действовать в условиях повышенной нагрузки. Главной целью остается консолидация международной поддержки для противодействия российской агрессии и достижения справедливого и стабильного мира для Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что Андрей Сибига, Министр иностранных дел Украины, озвучил концепцию достижения "мира через силу" во время выступления перед студентами и преподавателями Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Участники дискуссии обсудили глобальные вызовы, стоящие перед Украиной и миром. Министр отметил важность решительных действий, в частности в сфере коллективной обороны, чтобы обеспечить победу Украины и укрепить международный порядок.