Диджитализация в Украине: плюсы и минусы

Со следующего года в государственных органах Украины благодаря продуктам проекта "Дия" все услуги планируют сделать цифровыми и не использовать бумагу. "Комментарии" узнали у экспертов плюсы и минусы диджитализации в украинских реалиях.

"Пора забыть историю советской бюрократии"

Политолог Кирилл Сазонов считает, что ликвидация бумажных справок в системе государственных учреждений Украины — прорывная и прекрасная идея.

"В 21 веке пора уже забыть историю советской бюрократии с бесконечным количеством справок, печатей, подписей и очередей, – поясняет он. – Есть интернет — и массу вопросов можно закрывать в электронном виде. Бумага не нужна. Если требуется личная встреча с чиновником, например инспектором ГФС, объявляем его начальнику о служебном несоответствии. Как не сумевшему правильно организовать процесс".

Так что, подчеркивает Кирилл Сазонов, отказ от бумажных справок — большой и яркий шаг вперед для Украины.

"Но он не снимает с повестки дня принципиальную необходимость сокращать количество справок вообще и чиновников в частности", – отмечает политолог.

"У нас государство пока отстает"

Диджитализация — это мировой тренд, подчеркивает эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко. Все страны, так или иначе, переходят на цифровое общение, в том числе с органами власти.

"На это перешли частный бизнес, авиакомпании, медицинская, финансовая сферы. И государству нужно успевать за этими преобразованиями. Просто потому что процессы уже необратимы", — говорит Константин Матвиенко.

По его словам, в Украине население демонстрирует достаточную цифровую грамотность. Большинство граждан имеют смартфоны, умеют ими пользоваться, равно как электронными дополнениями в общении с бизнесом и государством.

"Но государство у нас пока отстает — и по качеству, и по доступности современных видов общения, – отмечает эксперт. – При этом, мне импонирует, что правительство Алексея Гончарука всячески пыталось внедрять цифровые технологии. А вот Кабмин Дениса Шмыгаля, как по мне, уделяет этому недостаточно внимания. Много нареканий на то, как работают цифровые службы – и в столице, и, тем более, в меньших городах".

"Мы увидели, что нет надобности в некоторых государственных органах"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов считает, что на пути к диджитализации Украина столкнется с тремя сложностями. Но останавливать это ее не должно.

"Во-первых, далеко не все украинцы имеют гаджеты. Во-вторых, далеко не все, кто их имеет, умеют пользоваться приложениями, – отмечает эксперт. – Причем речь идет как раз о той прослойке общества, на которую и проецируются госуслуги — соцпомощь, выплаты и так далее".

Третьей сложностью Валерий Дымов называет то, что тотальная "оцифровка" оставит без работы целую армию чиновников, "заточенных" на работу с бумагами.

"В связи с эпидемией коронавируса, многие органы власти работали на дому. И мы вдруг увидели, что в них нет надобности. Что многие вопросы можно решить дистанционно. Но есть проблема – в основном такие чиновники неконкурентноспособны на рынке труда. Они мало что умеют, их отраслевая ниша – узкая. Стало быть, мы получим очередной приток безработных", – поясняет эксперт.

Но ни одна из этих проблем (отсутствие гаджетов у части украинцев, не умение ими пользоваться некоторыми слоями населения, а также вопрос трудоуйстройства людей, которые "носят бумаги") не должна, по мнению Валерия Дымова, помешать диджитализации.

"Весь мир движется в таком направлении, – подчеркивает он. – И чем раньше наша власть поймет, что это нужно делать как можно скорее (с максимальным учетом интересов людей, на которых рассчитаны услуги, а также тех, кто может остаться без работы), тем менее болезненным будет этой необратимый процесс".

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