Депутаты хотят ввести всеукраинский кешбэк за безналичные расчеты: в чем подвох

Депутаты Верховной Рады предложили ввести всеукраинский кешбэк за безналичные расчеты. Соответствующий законопроект появился на сайте Рады. Эксперты для издания "Комментарии-Украина" оценили плюсы и минусы данной инициативы.

Безналичные расчеты (фото из открытых источников)

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ отмечает, что речь идет о продолжении темы по поводу введения комиссии за эквайринговые операции (возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми карточками).

"Простыми словами – человек приходит в супермаркет и расплачивается карточкой за купленный товар. Карточку выдал банк-эмитент (выпускающий карты, с которых производится оплата), а платежный терминал, к которому эта карточка прикладывается, установил банк-эквайер, снимающий за эту услугу комиссию. Ее платят торговые сети, попросту включая это в цену товара. То есть, конечный плательщик всей этой истории – человек, покупающий товары в супермаркете", – акцентирует эксперт.

А суммы выходят большие. Если у нас безналичные покупки за год составили примерно 900 млрд грн, а эквайринговая комиссия достигает 3%, то порядка 25-27 млрд грн банки зарабатывают на таких операциях. Только ПриватБанк, к примеру, на этом заработал в прошлом году около 8 млрд грн, подчеркивает Алексей Кущ.

"Недавно рассматривались предложения, чтобы снизить эквайринговую комиссию с 3 до 1%, – напоминает он. – Банковское лобби в парламенте встало на дыбы, потому как могут потерять около 20 млрд грн в год. Но идея была выгодна торговым сетям. Хоть они и косвенные плательщики, за всё платить потребитель, но если не платишь 2% этой комиссии, то можно снизить цены на товары и простимулировать людей на покупки".

Альтернативой этому предложению является тот самый законопроект №5734-2 об украинском кешбеке, который был зарегистрирован в парламенте 14 июля.

"Я пару месяцев назад написал статью, где практически полностью описал эту идею. Суть которой – принять соответствующий закон, который работал бы в основном на потребителей. То есть, не просто убрать 2%, а отдавать потребителю в виде кешбека за покупки. Пришел, расплатился карточкой – получил на нее 2% от суммы покупок. Если 10 тысяч потратил в месяц на безналичную покупку товаров, то 2% – это 200 грн. на карточку. Небольшой, но приятный бонус", — говорит Алексей Кущ.

По его словам, частично это выгодно и банкам, и торговым сетям.

"Деньги возвращаются на карточки, следовательно, банки пользуются ими, этой ликвидностью. А торговые сети в выгоде, т.к. становится более популярной безналичная форма расчета. И покупателям выгоднее приобретать товары в торговых сетях, где есть терминалы, чем в каких-то мелких магазинчиках или на рынках, где их нет. Но наибольшая выгода – именно у потребителя. Так законы и должны работать, — уверен эксперт. — В данном случае ничего не могу сказать плохого о такой идее. Единственная ложка дегтя – против этого закона могут активно выступать лобби банков и торговых сетей".

Аналитик Alpari Максим Пархоменко считает, что положительной стороной такой инициативы, если она получит путевку в жизнь, будет снижение сумы за оплаты товара для покупателей. Но при этом, по его мнению, такое снижение будет компенсироваться самим продавцов.

"Часто такие новации наоборот приводят к росту цену. Для покупателя снижение цены будет несущественным и не ощутимым, в то же время для некоторых продавцов (к примеру продажи техники) даже 1% (как предлагается в законопроекте) может быть чувствителен", — отмечает аналитик.

По факту продавец скорее наоборот увеличит стоимость своего продукта и товара, чтобы компенсировать этот кешбек, прогнозирует Максим Пархоменко. В итоге, по словам аналитика, от этого может проиграть и сам покупатель, и продавец, у которого появятся дополнительные сложности и регуляции.

Напомним, популярность безналичных расчетов платежными картами повышается благодаря инновациям. Так считают в Национальном банке Украины (НБУ), проанализировав статистику карточных операций за последние девять месяцев.

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