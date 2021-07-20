Депутаты хотят ввести всеукраинский кешбэк за безналичные расчеты: в чем подвох

Депутаты Верховной Рады предложили ввести всеукраинский
кешбэк за безналичные расчеты. Соответствующий законопроект появился на сайте
Рады. Эксперты для издания "Комментарии-Украина" оценили плюсы и
минусы данной инициативы.
Безналичные расчеты (фото из открытых источников)
Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ отмечает, что речь
идет о продолжении темы по поводу введения комиссии за эквайринговые операции
(возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату товаров и
услуг пластиковыми карточками).
"Простыми словами – человек приходит в супермаркет и
расплачивается карточкой за купленный товар. Карточку выдал банк-эмитент
(выпускающий карты, с которых производится оплата), а платежный терминал, к
которому эта карточка прикладывается, установил банк-эквайер, снимающий за эту
услугу комиссию. Ее платят торговые сети, попросту включая это в цену товара.
То есть, конечный плательщик всей этой истории – человек, покупающий товары в
супермаркете", – акцентирует эксперт.
А суммы выходят большие. Если у нас безналичные покупки за
год составили примерно 900 млрд грн, а эквайринговая комиссия достигает 3%, то
порядка 25-27 млрд грн банки зарабатывают на таких операциях. Только ПриватБанк,
к примеру, на этом заработал в прошлом году около 8 млрд грн, подчеркивает
Алексей Кущ.
"Недавно рассматривались предложения, чтобы снизить
эквайринговую комиссию с 3 до 1%, – напоминает он. – Банковское лобби в
парламенте встало на дыбы, потому как могут потерять около 20 млрд грн в год.
Но идея была выгодна торговым сетям. Хоть они и косвенные плательщики, за всё
платить потребитель, но если не платишь 2% этой комиссии, то можно снизить цены
на товары и простимулировать людей на покупки".
Альтернативой этому предложению является тот самый
законопроект №5734-2 об украинском кешбеке, который был зарегистрирован в
парламенте 14 июля.
"Я пару месяцев назад написал статью, где практически
полностью описал эту идею. Суть которой – принять соответствующий закон,
который работал бы в основном на потребителей. То есть, не просто убрать 2%, а
отдавать потребителю в виде кешбека за покупки. Пришел, расплатился карточкой –
получил на нее 2% от суммы покупок. Если 10 тысяч потратил в месяц на
безналичную покупку товаров, то 2% – это 200 грн. на карточку. Небольшой, но
приятный бонус", — говорит Алексей Кущ.
По его словам, частично это выгодно и банкам, и торговым
сетям.
"Деньги возвращаются на карточки, следовательно, банки
пользуются ими, этой ликвидностью. А торговые сети в выгоде, т.к. становится
более популярной безналичная форма расчета. И покупателям выгоднее приобретать
товары в торговых сетях, где есть терминалы, чем в каких-то мелких магазинчиках
или на рынках, где их нет. Но наибольшая выгода – именно у потребителя. Так законы и
должны работать, — уверен эксперт. — В данном случае ничего не могу сказать
плохого о такой идее. Единственная ложка дегтя – против этого закона могут
активно выступать лобби банков и торговых сетей".
Аналитик Alpari Максим Пархоменко считает, что положительной
стороной такой инициативы, если она получит путевку в жизнь, будет снижение
сумы за оплаты товара для покупателей. Но при этом, по его мнению, такое
снижение будет компенсироваться самим продавцов.
"Часто такие новации наоборот приводят к росту цену. Для
покупателя снижение цены будет несущественным и не ощутимым, в то же время для
некоторых продавцов (к примеру продажи техники) даже 1% (как предлагается в
законопроекте) может быть чувствителен", — отмечает аналитик.
По факту продавец скорее наоборот увеличит стоимость своего
продукта и товара, чтобы компенсировать этот кешбек, прогнозирует Максим
Пархоменко. В итоге, по словам аналитика, от этого может проиграть и сам
покупатель, и продавец, у которого появятся дополнительные сложности и
регуляции.
Напомним, популярность безналичных расчетов платежными картами повышается благодаря инновациям. Так считают в Национальном банке Украины (НБУ), проанализировав статистику карточных операций за последние девять месяцев.
Читайте Комментарии в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.