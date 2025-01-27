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Депутат отреагировал на смерть Притулы на фронте

Максим Бужанский отдал дань памяти главе общественного совета при Госкино Украины

сегодня, 12:21 comments1041
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Николай Лисицын

Глава общественного совета при Госкино, кинопродюсер Станислав Притула ушел на фронт после полномасштабного вторжения РФ в Украину и погиб в бою в январе 2025 года. Его память почтили Госкино Украины и народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Депутат отреагировал на смерть Притулы на фронте

Станислав Притула. Фото: Facebook

"Шутим в отношении громадских рад, язвим, имеем право. Потом открываешь новости и видишь, что бывает вот так... Вечная память", — написал Бужанский.


Такие акценты в посте Бужанского объясняются тем, что несколько сообщений до этого в его Telegram были посвящены критике активистов и различных общественных советов. Депутат с сарказмом отзывался о шуме вокруг проблем корпоративного управления, антикоррупционного совета и других общественных советов при государственных органах. Он подчеркивал непропорциональное внимание к этой проблеме на фоне войны и в целом намекал на бесполезность подобных структур. 


Комментарии сообщали, что на фронте 22 января погиб известный кинорежиссер Станислав Притула, ушедший защищать государство в первые дни полномасштабного вторжения России. О трагическом известии сообщила жена воина Лариса Титаренко.

Станислав Притула родился в Киеве 30 апреля 1984 года. Он окончил столичный Национальный лингвистический университет, но впоследствии связал свою жизнь с кинематографом. Работал в Госкино, затем – начальником отдела кино в компании FAMILY Production. Кинопродюсер погиб в молодом возрасте – ему было всего 40 лет.

В Госкино Украины выразили глубокие соболезнования семье Притулы, друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил кинодеятеля. "Его смелость, талант и преданность останутся для нас примером", — говорится в некрологе.



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Источник: https://t.me/MaxBuzhanskiy/17615
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