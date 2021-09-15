Депутат Невенчанный раскритиковал украинскую власть: "этому режиму осталось недолго"

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Станислав Молчанов
Депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный заявил, что нынешнее правительство пытается выстроить из Украины тоталитарное государство, лишая свободы слова средства массовой информации. Об этом он сказал под стенами Верховной Рады Украины на митинге в поддержку политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", передает 112.ua.
Максим Невенчанный - фото из открытых источников
Депутат Невенчанный заявил, что украинское правительство имеет одну официальную идеологию — "правильную", а остальные объявляются незаконными.
Невенчанный подчеркнул: несмотря на то, что власть оказывает давление на оппозицию, партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" "дышит нынешней власти в затылок".
Стоит отметить, что более шести тысяч украинцев вышли к Верховной Раде, чтобы потребовать от власти прекратить давление на оппозицию и преследования Виктора Медведчука, а также выполнить Минские договоренности.
Напомним, что на митинге в поддержку оппозиции выступил глава Николаевской областной ячейки "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Загородний. Вместе с ним были депутаты Николаевского областного совета и Николаевского городского совета.
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