logo
Русский Українська

BTC/USD

47584.10

ETH/USD

3430.22

LTC/USD

182.46

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Депутат Невенчанный раскритиковал украинскую власть: "этому режиму осталось недолго"
commentss НОВОСТИ Все новости

Депутат Невенчанный раскритиковал украинскую власть: "этому режиму осталось недолго"

Депутат уверен, что власть оказывает давление на представителей оппозиции

сегодня, 15:01
Автор:

Станислав Молчанов

Депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный заявил, что нынешнее правительство пытается выстроить из Украины тоталитарное государство, лишая свободы слова средства массовой информации. Об этом он сказал под стенами Верховной Рады Украины на митинге в поддержку политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", передает 112.ua.

Депутат Невенчанный раскритиковал украинскую власть: "этому режиму осталось недолго"

Максим Невенчанный - фото из открытых источников

Депутат Невенчанный заявил, что украинское правительство имеет одну официальную идеологию — "правильную", а остальные объявляются незаконными.

"А знаете, что такое тоталитарное государство? Это государство, где только одна официальная идеология, одна правильная позиция. Сегодняшний режим пытается выстроить тоталитарное государство, закрывая нам рты, заполняя наши головы всяким мусором. Они пытаются закрыть средства массовой информации, чтобы мы не знали, что происходит на самом деле", — сообщил депутат.

Невенчанный подчеркнул: несмотря на то, что власть оказывает давление на оппозицию, партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" "дышит нынешней власти в затылок".

"Они пытаются убрать нашего лидера Виктора Медведчука, чтобы он не говорил, какова ситуация в Украине на самом деле. Они думали, что это позволит распорошить нашу оппозицию, нашу силу. Но мы сегодня здесь. Чтобы они видели, слышали и знали, что мы устали верить в заказные рейтинги. Семьи выезжают за границу, чтобы как-то выжить, распродают землю, медицина достается только избранным и богатым... Их таймер тикает в обратном направлении. Этому режиму осталось недолго. Мы дышим им в затылок", — сказал он.

Стоит отметить, что более шести тысяч украинцев вышли к Верховной Раде, чтобы потребовать от власти прекратить давление на оппозицию и преследования Виктора Медведчука, а также выполнить Минские договоренности.

Напомним, что на митинге в поддержку оппозиции выступил глава Николаевской областной ячейки "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Загородний. Вместе с ним были депутаты Николаевского областного совета и Николаевского городского совета.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ