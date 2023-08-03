Дело Юрия Иванющенко: адвокаты раскритиковали решение о заочном аресте через 9 лет после подозрения

Адвокаты бывшего депутата Верховной Рады Юрия Иванющенко подали апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о его заочном аресте. Решение было принято через 9 лет после объявления подозрения, а адвокат Иванющенко уверен: решение противоправное, а уголовное производство против его клиента уже давно должны были закрыть согласно решению Соломенского районного суда города Киева и постановлению Верховного суда Украины.

Юрий Иванющенко (фото из открытых источников)

Об этом OBOZREVATEL рассказал адвокат Иванющенко Игорь Кучеров. По его словам, уголовное производство неоднократно передавалось в различные органы досудебного следствия (следствие Генеральной прокуратуры, НАБУ, ГБР, БЭБ). Но за 9 лет обвинительный акт так и не был составлен. В многочисленных публикациях, добавляет адвокат, еще в начале дела звучали обвинения, что "Иванющенко украл миллиарды", теперь же, говорит адвокат, безосновательно утверждают о том, что он "украл миллионы".

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После того, как дело попало в БЭБ в Киеве и области, детектив решил объявить Иванющенко в розыск и обратиться за ходатайством о содержании его под стражей. Печерский райсуд Киева принял решение без адвокатов

"Следственный судья Печерского районного суда г. Киева попал под влияние органа прокуратуры. Так без каких-либо доказательств в определении суда приведены обстоятельства, которые не подтверждены какими-либо доказательствами, то есть сплетни", – говорит Игорь Кучеров.

В решении судья Печерского райсуда, утверждает защита Иванющенко, учел информацию, не имеющую никаких подтверждений. Например, структура собственности ООО "Карпатибудінвест" не содержит данных о причастности Иванющенко к этому юридическому лицу.

"Следственный судья ссылается на слухи, изложенные ОО "Центр противодействия коррупции" более чем 9-летней давности. Более того, сторона защиты предоставляла органам досудебного следствия выписки из реестров юридических лиц как Украины, так и иностранных государств. Содержание таких выписок безапелляционно подтверждало отсутствие Иванющенко среди акционеров, участников и бенефициарных владельцев юридических лиц, фигурирующих в уголовном производстве", – объясняет адвокат. Кроме того, в постановлении говорится, что Юрий Иванющенко скрывается на временно оккупированной территории Украины, но адвокаты говорят, что это не соответствует действительности.

Апелляция состоится 4 сентября. Адвокаты Иванющенко утверждают, что причин для меры пресечения нет. Вопрос взаимоотношений между ООО "Карпатибудінвест" и ГП "Держэкоинвест" был предметом спора по делу Хозяйственного суда города Киева № 910/24456/13. Точку в деле поставил Высший хозяйственный суд Украины постановлением от 12.04.2016 года, которое подтверждает выполнение ООО "Карпатибудінвест" работ по утеплению 38 объектов социальной сферы в Луганской области и имеющуюся задолженность госпредприятия в сумме 24,6 млн грн по договору № 2339/06 от 26.02.2013 года.

Уголовное производство от 21 февраля 2015 года (№42015000000000207) уже было закрыто дважды, а именно постановлениями следователя Прокуратуры Одесской области от 18.04.2019 года и 22.08.2019 года.

В материалах есть:

заключение Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Специалистами подтверждена полнота и реальность работ по утеплению 38 объектов социальной сферы в Луганской области. При этом заключение экспертизы содержит не только исследования и расчеты, но и фототаблицы, в которых зафиксирован объем выполненных работ, и как следствие является опровержением обвинений.

акты проверок государственной налоговой инспекции, констатирующие правомерность действий ООО "Карпатибудінвест".

свидетельские показания, подтверждающие необоснованность подозрения Иванющенко.

"Хочу подчеркнуть, что определением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27.01.2016 года по делу № 757/49263/15-к была удовлетворена жалоба адвоката Юрия Колесникова на бездействие заместителя Генерального прокурора Украины. В рамках судебного контроля уполномоченного прокурора в уголовном производстве № 42015000000000207 от 21.02.2015 года обязали совершить действия, определенные п. 1 ч. 2 ст. 283, п. 2 ч. 1, ч. 4 ст. 284 УПК Украины и закрыть криминальное производство. Постановлением Верховного суда Украины от 16.02.2017 года это решение оставлено без изменений", – говорит адвокат.

Адвокат также напомнил, что еще в 2019 году Иванющенко исключили из международного розыска Комиссией по контролю за файлами Интерпола. А также общим судом Совета Европы отменены санкции Совета Европы против Иванющенко. Аргумент: отсутствие обоснованности в подозрении в уголовном производстве № 42015000000000207 от 21.02.2015 года.

"Все страны Европы, в том числе Швейцария, закрыли уголовные дела в отношении Юрия Иванющенко и прекращено любое преследование в виде санкций, инициированных Генеральной прокуратурой Украины", – добавляет адвокат.