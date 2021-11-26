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Данилов рассказал, о чем Путин так хочет договориться с Байденом по Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Путин хочет встречи с Байденом уже в этом году. Предмет для разговора - Украина

сегодня, 07:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Концентрация российских войск у украинской границы, истерия в СМИ – все это стратегия Путина, по шантажу Запада, когда разыгрывается карта о возможно вторжении российских войск в Украину. Цель такой игры Кремля в одном – как можно быстрее провести переговоры Путина и Байдена. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире ток-шоу "Право на власть" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов рассказал, о чем Путин так хочет договориться с Байденом по Украине

Алексей Данилов. Фото: Украинская правда

Секретарь СНБО отметил, никто не одевает розовых очки и не думает о том, что Путин отказался от идеи – сделать все, чтобы Украины перестала существовать, как независимое государство. Этот вопрос стал волновать Путина не сегодня, а еще с 2008-го года, когда он, встречаясь с одним из американских президентов заявил, что такой страны, как Украина, нет, а та территория, где сегодня находится Украина, должна принадлежать России.

Алексей Данилов добавил, ничего не поменялось с тех времен. Единственное, что поменялось – мир теперь отчетливо понимает, кто нападет на Украину.

Отвечая на вопрос, может ли быть открытая война между Россией и Украиной Данилов отметил, что на сегодняшний день этот вопрос есть открытым. Украина должна быть готова к такому сценарию. 

"У Путина есть огромное желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно уже в этом году и договориться о том, что он здесь будет господствовать. Точка. И сейчас та истерия, которая сегодня нагнетается со стороны РФ, передвижение всех войск, тренировки войск – это все в контексте того, что они должны договориться", – отметил секретарь СНБО. 

По его словам, пока сложно предугадать действия Путина, если ему не удастся договориться с Байденом. От Путина можно ожидать чего угодно, можно ожидать абсолютно непредсказуемую стратегию. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YurK0W5j_n4
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