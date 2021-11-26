Данилов рассказал, о чем Путин так хочет договориться с Байденом по Украине

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Кравцев Сергей
Концентрация российских войск у украинской границы, истерия в СМИ – все это стратегия Путина, по шантажу Запада, когда разыгрывается карта о возможно вторжении российских войск в Украину. Цель такой игры Кремля в одном – как можно быстрее провести переговоры Путина и Байдена. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире ток-шоу "Право на власть" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: Украинская правда
Секретарь СНБО отметил, никто не одевает розовых очки и не думает о том, что Путин отказался от идеи – сделать все, чтобы Украины перестала существовать, как независимое государство. Этот вопрос стал волновать Путина не сегодня, а еще с 2008-го года, когда он, встречаясь с одним из американских президентов заявил, что такой страны, как Украина, нет, а та территория, где сегодня находится Украина, должна принадлежать России.
Алексей Данилов добавил, ничего не поменялось с тех времен. Единственное, что поменялось – мир теперь отчетливо понимает, кто нападет на Украину.
Отвечая на вопрос, может ли быть открытая война между Россией и Украиной Данилов отметил, что на сегодняшний день этот вопрос есть открытым. Украина должна быть готова к такому сценарию.
По его словам, пока сложно предугадать действия Путина, если ему не удастся договориться с Байденом. От Путина можно ожидать чего угодно, можно ожидать абсолютно непредсказуемую стратегию.
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