Данилов рассказал, о чем Путин так хочет договориться с Байденом по Украине

Концентрация российских войск у украинской границы, истерия в СМИ – все это стратегия Путина, по шантажу Запада, когда разыгрывается карта о возможно вторжении российских войск в Украину. Цель такой игры Кремля в одном – как можно быстрее провести переговоры Путина и Байдена. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире ток-шоу "Право на власть" высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: Украинская правда

Секретарь СНБО отметил, никто не одевает розовых очки и не думает о том, что Путин отказался от идеи – сделать все, чтобы Украины перестала существовать, как независимое государство. Этот вопрос стал волновать Путина не сегодня, а еще с 2008-го года, когда он, встречаясь с одним из американских президентов заявил, что такой страны, как Украина, нет, а та территория, где сегодня находится Украина, должна принадлежать России.

Алексей Данилов добавил, ничего не поменялось с тех времен. Единственное, что поменялось – мир теперь отчетливо понимает, кто нападет на Украину.

Отвечая на вопрос, может ли быть открытая война между Россией и Украиной Данилов отметил, что на сегодняшний день этот вопрос есть открытым. Украина должна быть готова к такому сценарию.

"У Путина есть огромное желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно уже в этом году и договориться о том, что он здесь будет господствовать. Точка. И сейчас та истерия, которая сегодня нагнетается со стороны РФ, передвижение всех войск, тренировки войск – это все в контексте того, что они должны договориться", – отметил секретарь СНБО.

По его словам, пока сложно предугадать действия Путина, если ему не удастся договориться с Байденом. От Путина можно ожидать чего угодно, можно ожидать абсолютно непредсказуемую стратегию.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты оценили вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!