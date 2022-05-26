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Данилов рассказал, как оккупанты так быстро захватили Херсонскую область

Данилов заявил, что с этим вопросом будут разбираться позже

26 мая 2022, 22:24 comments1942
Автор:

Лиля Воробьева
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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал журналистам, почему кафиры очень быстро и практически без боя захватили Херсонскую область из оккупированного Крыма. Чиновник отметил, что окончательного ответа пока нет, но после войны в этом будут разбираться. Об этом он заговорил в эфире 24 канала .

Данилов рассказал, как оккупанты так быстро захватили Херсонскую область

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Секретарь СНБО рассказал, что летом 2021 состоялось специальное заседание, где обсуждали Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Николаевскую области.

"До декабря все инстанции отчитались. Что произошло в дальнейшем — это будет предметом выяснения", — заявил секретарь Совбеза.

Также он отметил, что с этим уже будут разбираться после войны с Россией.

"Я не человек, который единолично определяет все эти вещи. Решения СНБО приняли вовремя и отработали. С этими вопросами нужно будет разбираться. В любом случае, на этот вопрос нужно будет отвечать", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Залужный экстренно обратился к западным союзникам . Вооружение и техника, предоставленные западными союзниками, помогают ВСУ освобождать украинские территории от оккупантов. Но сейчас настало то время, когда украинской армии очень нужно оружие дальнего действия. Главнокомандующий ВСУ признал, что украинским бойцам очень тяжело сдерживать массовые противника, но они не сдают позиции и продолжают держать оборону. Борьба идет за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Валерий Залужный обратил внимание на то, что сейчас недопустимо, что западные союзники затягивают предоставление нового вооружения. При этом Залужный отметил, что Украина очень благодарна за технику, которая уже работает на фронте.

 


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Источник: https://24tv.ua/ru/budem-razbiratsja-danilov-o-situacii-na-granice-hersona-i-kryma_n1989177
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