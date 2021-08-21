Данилов прокомментировал санкции России против себя: «Лучший подарок»

Попадание в санкционный список России, которая ввела санкционные ограничения против большой группы украинских политиков 21 августа, являются лучшей наградой и признанием заслуг. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем Facebook.

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Facebook

Данилов в числе 73 украинских политических деятелей попал под российские санкции. Впрочем, этот факт его не расстроил, а больше обрадовал.

"Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это наивысшим отличием и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", — написал он.

Напомним, 21 августа Россия ввела новые санкции против группы украинских политических деятелей. Среди попавших под российские ограничения — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь СНБО Алексей Данилов, нардеп Александр Дубинский, советник главы Минэнерго Елена Зеркаль и еще 69 физических лиц. Подробнее об этом — в публикации портала "Комментарии".

Кулеба уже прокомментировал новые российские санкции. По мнению главы МИД, это российская месть лично ему за успешную реализацию проекта "Крымской платформы", чей учредительный саммит откроется в Киеве 23 августа.

Предыдущий раз Россия расширяла свои санкционные списки в декабре 2020 года — тогда под санкции, среди прочих, попали глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук. Суммарно по состоянию на 21 августа 2021 года в российских санкционных списках числится 922 гражданина Украины.

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