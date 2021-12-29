Чтобы быть успешной, Украине нужно адаптироваться - эксперт по экономической безопасности Беззубенко

Николай Беззубенко на своей странице в Facebook сравнил, как реагируют на современные вызовы разные страны.

Фото: РБК- Украина

"Успешные государства переживают трансформации, адаптируются, сосредотачиваются на проблемах, ищут новые возможности. Какие-то – быстрее, какие-то – медленнее, а наше государство, похоже, застряло в прошлом веке. Очевидное и вероятно одно, то, как мы жили вчера, не годится для будущего. Не жизнеспособны для государства каноны прошлого века, когда основные ресурсы в руках крупного бизнеса, на информационном поле государство тоже побирается, у чиновников больше соблазнов, чем наказаний, монополия государства на насилие тоже "распылена", — заявил Беззубенко.

Также Николай Беззубенко отметил, что бизнес и государство должны поддерживать друг друга.

"Да, порядочный бизнес есть, и я знаю, что у него серьезные вызовы. Мир становится более глобальным, транснационалы "размывают" границы государств. Выстоит только тот бизнес, который усилит свое государство. Который берет не только ресурсы, но и ответственность! А объединяться есть вокруг чего: государство нуждается в безопасности, больших проектах, надежном завтра", — резюмировал эксперт по экономической безопасности.















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