Чего не хватает Украине для развития и трансформации - Волкер

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер сказал, что нужно нашей стране для дальнейшего демократического развития и трансформации. Об этом сообщает издание НВ.

Курт Волкер сказал чего не хватает Украине. Фото: crimea.suspilne.media

Волкер заявил, что Украине не хватает "здоровой конкуренции лидерства". Также дипломат отметил, что каждой стране в мире "есть куда развиваться в плане лидерства".

Бывший спецпредставитель считает, что этот пункт крайне важен для Украины, поскольку лидерство поспособствует развитию всех сфер страны.

По словам Волкера, сейчас в стране царит олигархическая система. Экономику и политическое влияние контролируют лишь несколько человек. Здоровое лидерство решило бы эту проблему.

Также дипломат провел параллели с Америкой. Еще в девятнадцатом веке там была подобная ситуация — когда три главных богача (Джон Морган, Джон Рокфеллер, Эндрю Карнеги) создали глобальные бизнес-империи и полностью контролировали экономику страны.

Америка нашла выход и создала антитрастовое законодательство. Согласно ему, бизнесмены продолжили развивать свой бизнес, однако их империи удалось раздробить.

Напомним, что Курт Волкер, бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины, предложил американской администрации "дорожную карту", с помощью которой официальный Вашингтон мог бы продемонстрировать поддержку нашей стране. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

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