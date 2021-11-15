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Бутусов разоблачил Порошенко во лжи и раскрыл детали пребывания его сына на Донбассе

По словам Бутусова, Алексей Порошенко в 2014 году действительно был на Донбассе, однако вдали от окруженного россиянами Иловайска.

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Экс-президент Петр Порошенко, летом 2014 года исполняющий свои обязанности гаранта, предоставил ложную информацию, что его сын в составе действующей армии находится под Иловайском. Это было в конце августа, когда украинских армейцев оцепили регулярные подразделения армии РФ. Об этом проинформировал Юрий Бутусов, отвечая на вопросы Дмитрия Гордона.

Бутусов разоблачил Порошенко во лжи и раскрыл детали пребывания его сына на Донбассе

Порошенко заявлял, что сын был под Иловайском (фото из открытых источников)

По его словам, он в присутствии многих подчеркнул о критичности ситуации, о том, что нужно спасать солдат, потому что сил для деблокады не хватает. От него должен быть приказ на уход, чтобы русские войска не закрыли оцепление.

Порошенко ответил, что последние резервы будут удерживать собравшиеся силы, чтобы освободить наши позиции вокруг города. Пообещал, что выполнит все возможное, и подчеркнул, что под Иловайском находится его сын.

Как отметил журналист, Порошенко-меньший воевал в Донецкой области, но далеко от Иловайского района. Он находился неподалеку от Краматорска, вне окружающего района.

Бутусов вспомнил, отвечая на поставленный вопрос, прослезился ли в этот момент пятый экс-президент. Он ответил утвердительно, что Порошенко, кажется, прослезился.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Порошенко на правах предшественника провел работу над ошибками Зеленского. Пятый президент Украины Петр Порошенко фактически в очередной раз проделал работу действующего президента Владимира Зеленского по реагированию на обострение угроз безопасности вокруг Украины, то есть того, что непосредственно входит в обязанности президента. Порошенко дал развернутый брифинг, во время которого призвал власти инициировать рассмотрение вопроса в Совбезе ООН, провести консультации с лидерами Германии и Франции, а также членами НАТО.


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Источник: https://gordonua.com/news/war/butusov-poroshenko-skazal-moy-syn-pod-ilovayskom-no-eto-okazalos-nepravdoy-1581387.html
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