Бурмич: Обвинительные заключения против Медведчука строятся на лжи, как и обвинения в незадекларированных ценностях у Кивы



















Народный депутат от фракции ОПЗЖ Анатолий Бурмич считает, что незадекларированные ценности, изъятые во время обыска, который проводился правоохранителями в доме народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Ильи Кивы, – это очередной фейк, созданный для дискредитации оппозиции и оказания давления на нее.

Анатолий Бурмич - фото: ОПЗЖ

Парламентарий заявляет, что на таких же фейковых доказательствах строится и обвинение против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука.

"Создают фейк, высосанный даже не из пальца, а не знаю откуда, на основании этого клевещут на человека, осуществляют на него давление, возбуждают уголовное дело. По поводу того, что якобы депутат Кива не задекларировал вот эти фейковые ценности, которые якобы были изъяты. По нему НАПК проводит следствие. Я заявляю, что это абсолютный фейк. Мы неоднократно говорили, что в отношении нашего лидера Виктора Владимировича Медведчука примерно на таких же фейках сегодня делаются обвинительные заключения. По другим нашим депутатам точно так же", – сказал Бурмич.

Кроме того, нардеп отметил, что: "В результате этого всего у нас получается, что по каким-то письмам из СБУ закрываются каналы, у нас накладываются аресты на людей полностью во внесудебном порядке, на основании непроверенных сфальсифицированных данных. Так работает, к сожалению, на сегодняшний день правоохранительная система".









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