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Будут ли украинцы получать повестки в «Дии: в Минцифри дали окончательный ответ

Повестки через «Дию» не будут посылать, этот вопрос получил огласку после того, как через этот сервис начали приходить судебные извещения

сегодня, 16:30
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Автор:

Белоокая Ира








Такое мнение в интервью YouTube-канала "Разговор" высказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Будут ли украинцы получать повестки в «Дии: в Минцифри дали окончательный ответ

Повестки через «Дию» не будут посылать


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"Нет, повестки не будут приходить. Политическая позиция, что "Дия" – это не сервис раздачи повесток", – отметил Баник.

Повестку по-прежнему будут доставлять благодаря уже известным определенным способам. Как добавляет он, тема повесток в "Дии" получила огласку после того, как там запустились судебные извещения.

"Это если кто попадал в ДТП, тебе приходит как повестка, так и смс-ка. Мы запустили вместе с Государственной судебной администрацией соответствующие уведомления", – сказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри.

Есть и определенный момент, сыгравший едва ли не ключевую роль в том, что тема стала "горячей".

"Запускается судебное извещение, люди начинают подменять понятие и говорят повестки судебные из-за "Дия", на следующем этапе исчезает слово "судебные" и остаются повестки из-за "Дия", — добавил Баник.

Напомним, "Комментарии" писали, что в парламенте будут рассматриваться возможности вручения повесток военнообязанным в их мессенджеры. Об этом сообщил нардеп, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский, выступая на телемарафоне.

Читайте также на сайте "Комментарии", почему от повестки, изданной в другой области, можно смело отказаться: ответ адвоката. Специалист советует составлять акт отказа, если речь идет о краткосрочной командировке или поездке. Правовед обращает внимание, что речь идет только о тех случаях, когда человек уехал в другой регион на короткий срок, он не менял прописку, он не относится к категории временно перемещенных лиц. И при этом человека пытаются вызвать в местный военкомат.



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