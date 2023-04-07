Будут ли украинцы получать повестки в «Дии: в Минцифри дали окончательный ответ

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Белоокая Ира
Такое мнение в интервью YouTube-канала "Разговор" высказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.
Повестки через «Дию» не будут посылать
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Повестку по-прежнему будут доставлять благодаря уже известным определенным способам. Как добавляет он, тема повесток в "Дии" получила огласку после того, как там запустились судебные извещения.
Есть и определенный момент, сыгравший едва ли не ключевую роль в том, что тема стала "горячей".
Напомним, "Комментарии" писали, что в парламенте будут рассматриваться возможности вручения повесток военнообязанным в их мессенджеры. Об этом сообщил нардеп, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский, выступая на телемарафоне.
Читайте также на сайте "Комментарии", почему от повестки, изданной в другой области, можно смело отказаться: ответ адвоката. Специалист советует составлять акт отказа, если речь идет о краткосрочной командировке или поездке. Правовед обращает внимание, что речь идет только о тех случаях, когда человек уехал в другой регион на короткий срок, он не менял прописку, он не относится к категории временно перемещенных лиц. И при этом человека пытаются вызвать в местный военкомат.
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