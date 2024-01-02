Броня за налог: в правительстве рассматривают неоднозначное новшество о мобилизации

Во кабинетах власти рассматривают изменения в законодательство о мобилизации, которые будут предусматривать бронирование для военнообязанных, получающих официальную зарплату выше 33,4 или 66 тысяч гривен. Об этом сообщили собеседники в двух фракциях Верховной Рады и консультант Офиса президента, передает портал "Комментарии".

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

По данным Forbes, украинские власти рассматривают сейчас внедрение дополнительного критерия для возможной отсрочки мобилизации — объем уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода.

Как рассказал источник, на совещании в Минцифре 28 декабря обсуждалось автоматическое бронирование от мобилизации в случае, если физическое лицо платит минимально определенную сумму НДФЛ в месяц (предлагается 6000 грн), что соответствует около 33 400 грн оклада. Еще 22% от размера оклада должен уплатить работодатель как единый социальный взнос.

Также на заседании правительства, по данным издания, звучало предложение, чтобы порог официальной зарплаты составлял от 35 000 грн.

Третье предложение, которое обсуждалось в правительстве, на бронирование может рассчитывать сотрудник, за которого работодатель платит около 14 500 грн ЕСВ (оклад — 66 000 грн).

Для специального налогового режима "Дія.City" для IT-индустрии речь идет о минимальном пороге зарплаты в эквиваленте 3200 долларов, пишет издание.

Forbes пишет, что бронирование будет осуществляться через синхронизацию государственных реестров — систему военнообязанных "Оберег" и информацию об уплате налогов. Если военнообязанный платит НДФЛ в нужном объеме и у него все в порядке с документами, в "Обереге" генерируется QR-код о бронировании, который будет действовать 45 дней.