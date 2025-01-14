Больше чем у президента: какая зарплата у Андрея Ермака

В должности руководителя Офиса Президента Украины Андрей Ермак в течение 2024 года заработал более 582 тысяч гривен. Из этой суммы он уплатил более 115 тысяч гривен налогов. Об этом сообщает 24 канал, получив ответ на запрос в Государственном управлении делами.

Андрей Ермак

За 2024 год на посту главы ОП Ермак заработал 582 255,50 гривен. За это время он уплатил налогов на сумму в 115 525,65 гривны.

Однако должностной оклад Ермака составляет 121 270,63 гривны.

К слову, в конце декабря 2024 стало известно о количестве советников руководителя ОП. Среди них есть 4 штатных советника (Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова и Татьяна Гайдученко) и 5 – внештатных (Дария Заровная, Михаил Подоляк, Элина Ельянова, Александр Роднянский и Сергей Лещенко).

Тогда в ОП на вопросы о заработной плате советников Ермака отвечать отказались. Однако подчеркнули, что внештатные советники зарплаты не получают.

Следует отметить, что Президент Украины Владимир Зеленский в 2024 году имел зарплату 28 тысяч гривен в месяц.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 109 депутатов Верховной Рады получили в октябре 2024 года компенсацию стоимости аренды жилья из государственного бюджета на общую сумму 1,888 млн гривен. Об этом идет речь на сайте Верховной рады.

Согласно опубликованному на сайте Кабмина списку депутатов, которым в октябре произведена выплата компенсации за аренду жилья или аренду гостиничного номера, общая сумма расходов, компенсированных парламентариям за аренду жилья, составила 1 888 150 гривен. Средний размер компенсации, начисленной депутату в месяц, составляет 19 500 гривен.