Народный депутат Марьяна Безуглая поставила под сомнение независимость Украины.

Депутат предложила провести референдум. Фото из открытых источников

Первоначально политик предложила присоединить Украину к США.

" Может нас 52 штатом? Под боком у РФ. Deal" , — спросила Безуглая в соцсети.

Впоследствии Марианна Безуглая предложила гражданам ответить на референдуме на ее вопросы о присоединении Украины 52-м штатом к США.

При этом голосовать она предлагает в "Дии" в онлайн-режиме.

Как известно, новоизбранный американский президент Дональд Трамп неоднократно предлагал Канаде вступить в состав США отдельным штатом. Оттава на предложения Трампа ответила категорическим отказом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у российской армии сейчас есть пехота, однако с техникой ситуация у врага гораздо хуже, рассказал первый заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Кирилл Беркаль. "Летом наши силы перемололи большое количество техники и пехоты врага. Сейчас в России есть пехота, а вот с техникой у них гораздо хуже", — рассказал Кирилл Беркаль. Военный добавил, что сейчас для вражеской Кантемировской дивизии, начинавшей воевать на Т-90 и имевшей в резерве Т-80, приходят поставки с техникой, рыжей от ржавчины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для Дональда Трампа во время заключения мира, чем действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал CNN. Издание отмечает, что последние разговоры о выборах в Украине в случае остановки огня повлекли за собой "неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского".