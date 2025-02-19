Народный депутат Украины Марьяна Безуглая предложила украинской диаспоре, проживающей в США, выйти на протесты против политики Дональда Трампа.

Безуглая обратилась к диаспоре. Фото из открытых источников

Она возмутилась, что многочисленная диаспора украинцев никак не реагирует на антиукраинские заявления американского президента. Также он не понимает, почему против политики Трампа не выступили лидеры Демократической партии США.

"А где протесты украинской диаспоры и беженцев в США? Кто видел? Где заявления лидеров демократической партии, оппозиция все-таки? Кто слышал?", — написала Марьяна Безуглая.

Безуглая также считает, что у украинского президента Владимира Зеленского должен уволить Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.

"Если президент не осуществит перезагрузку армии и не выгонит Сырского с Умеровым, это приведет к поражению. Это о кислороде для борьбы, и сейчас он еще более критически важен", — добавила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская делегация, которая ездила в Саудовскую Аравию на первые с начала войны полноформатные переговоры с США, получила поручение от Владимира Путина проявлять "максимально дружелюбную и в чем-то даже комплиментарную настройку к своим американским визави и лично к президенту. говоров. "Делегации было поручено ехать не ругаться, а договариваться в известной степени", — сказал российский дипломат.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп 19 февраля набросился с критикой и оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Портал "Комментарии" сообщает, что американский президент обозвал украинского коллегу "диктатором без выборов" и пригрозил, что тот может потерять страну. "Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкую поддержку в украинских опросах, и единственное, в чем он хорошо разбирается, — как играть на Байдене как на скрипке. Диктатор без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — грозит Трамп.