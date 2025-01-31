Безуглая обозвала клоуном коллегу по Раде

Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала смайликом с изображением клоуна на заявление нардепа Федора Вениславского о том, что война не завершится в ближайшие месяцы.

Безуглая снова поскандалила. Фото из открытых источников

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил недавно: "Имея информацию из закрытых источников, я точно могу сказать, что в ближайшие месяцы война точно не закончится".

На слова Вениславского отреагировала народный депутат Марьяна Безуглая. Она обозвала коллегу по парламенту клоуном, разместив в своем Telegram-канале соответствующее сообщение со смайликом клоуна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что боями в Харьковской области на правом берегу реки Оскол российские захватчики хотят расширить плацдарм, чтобы атаковать Купянск, рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. Офицер ВСУ отметил, что врагу крайне важно взять под контроль железнодорожное сообщение на востоке Харьковщины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новый президент США Дональд Трамп меняет риторику Штатов по отношению к Кремлю, а потому президенту Украины Владимиру Зеленскому придется вступить в диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил директор Центра оборонных стратегий Александр Хара. "Американский лидер заявляет о готовности к переговорам с Путиным, в отличие от Джозефа Байдена, после широкомасштабного вторжения решила изолировать Путина. Такая позиция Байдена способствовала изоляции Путина со стороны европейских лидеров", — рассказал он.