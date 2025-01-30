Безуглая обматерила Умерова и Сырского

Народный депутат Марьяна Безуглая назвала "дов…мы" министра обороны Рустема Умерова и Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Безуглая раскритиковала Умерова и Сырского. Фото из открытых источников

"Что касается того, что Владимир Зеленский до сих пор держит этих двух дов@ов , то нет рационального объяснения. Совсем", — возмутилась Марьяна Безуглая, прикрепив к сообщению фотографию Умерова и Сырского.

Народный депутат добавила, что ожидает, что новый руководитель восточным фронтом "Хортица", генерал-майор и командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый "изменит конфигурацию поля боя, несмотря на хаос".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников. "Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности, о том, что украинский президент "нелегитимен". "У Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять подлинному давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — заявил украинский президент.