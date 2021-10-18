Беглый экс-нардеп Онищенко получил российский паспорт – теперь будет защищать честь сборной РФ

Бывший нардеп Александр Онищенко теперь гражданин России. До конца 2021 года он намерен отказаться от украинского гражданства. Как передает издание "Комментарии", такой информацией беглый экс-нардеп поделился с порталом "Страна" и добавил, что он снова хочет возобновить свои выступления в конных соревнованиях, где будет защищать цвета сборной России.

Александр Онищенко. Фото из открытых источников

Александр Онищенко рассказал, что намерен добиться больших успехов в составе сборной России по конному спорту на Чемпионатах мира и Европы. Помимо этого, отметил бывший нардеп, он будет готовить российских спортсменов к Олимпиаде, в которой тоже намерен поучаствовать и как спортсмен, и как тренер.

Бизнесмен намекнул на безысходность ситуации, в которой оказался. Говорит, что у него закончились все иностранные паспорта. В посольствах постоянно сталкивался с отказами. В Украине о конном спорте вообще никто не думает. Что касается политической ситуации в стране, то после смеы власти кардинальных изменений к лучшему не произошло и просвет в ближайшее время не предвидится. Поэтому и принял решение получить гражданство России.

Также Онищенко назвал слухами, которые не соответствуют действительности о том, что он решил продать свою виллу в Германии. Он пояснил, что речь идет не просто о вилле или ранчо, а о целом спортивном комплексе. По словам экс-нардепа, он права продал на тот дом российским инвесторам еще в 2019-м году. Теперь спорткомплекс стал тренировочной базой для российских спортсменов, которые тренируются там перед важными соревнованиями.

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