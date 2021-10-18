Беглый экс-нардеп Онищенко получил российский паспорт – теперь будет защищать честь сборной РФ

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Кравцев Сергей
Бывший нардеп Александр Онищенко теперь гражданин России. До конца 2021 года он намерен отказаться от украинского гражданства. Как передает издание "Комментарии", такой информацией беглый экс-нардеп поделился с порталом "Страна" и добавил, что он снова хочет возобновить свои выступления в конных соревнованиях, где будет защищать цвета сборной России.
Александр Онищенко. Фото из открытых источников
Александр Онищенко рассказал, что намерен добиться больших успехов в составе сборной России по конному спорту на Чемпионатах мира и Европы. Помимо этого, отметил бывший нардеп, он будет готовить российских спортсменов к Олимпиаде, в которой тоже намерен поучаствовать и как спортсмен, и как тренер.
Бизнесмен намекнул на безысходность ситуации, в которой оказался. Говорит, что у него закончились все иностранные паспорта. В посольствах постоянно сталкивался с отказами. В Украине о конном спорте вообще никто не думает. Что касается политической ситуации в стране, то после смеы власти кардинальных изменений к лучшему не произошло и просвет в ближайшее время не предвидится. Поэтому и принял решение получить гражданство России.
Также Онищенко назвал слухами, которые не соответствуют действительности о том, что он решил продать свою виллу в Германии. Он пояснил, что речь идет не просто о вилле или ранчо, а о целом спортивном комплексе. По словам экс-нардепа, он права продал на тот дом российским инвесторам еще в 2019-м году. Теперь спорткомплекс стал тренировочной базой для российских спортсменов, которые тренируются там перед важными соревнованиями.
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