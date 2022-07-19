Баканов вопросительно отреагировал на свое увольнение

Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского – уволила Ивана Баканова с поста главы СБУ. Сам Баканов не явился в парламент для обращения к парламентариям, но обратился украинцам с официальной страницы СБУ в Facebook.

Иван Баканов. Фото: СБУ

Баканов акцентировал внимание на том, что он вместо того, чтобы перечислить все свои заслуги на посту главы СБУ, решил задать несколько прямых вопросов украинцам, на которые ответы найдет каждый.

Первый вопрос: во время каденции какого главы СБУ было объявлено подозрение куму Путина? Второй вопрос: когда еще украинские спецслужбы расследовали криминальные дела, где фигурировали самые маститые политики и главы парламентских фракций? Третий вопрос: были ли когда-нибудь за года независимости Украины более масштабные и массовые вычисления вражеских агентов в государственных структурах, нежели за последние несколько лет? Четвёртый вопрос: кто именно взялся за пророссийские партии и начал действовать против вражеской пропаганды? Пятый вопрос: когда ещё было такое, чтобы в государственную собственность начали возвращать важные инфраструктурные объекты, которые разного рода делки прибрали к рукам раньше.

Иван Баканов отметил, что ответы на эти вопросы может найти каждый украинец, но этот перечень можно продолжать и дальше. При этом Баканов признал, что не всё из запланировано удалось довести до логического завершения.

Также экс-глава СБУ напомнил, что враг пытался взять Киев за 3 дня. В планах Кремля важную роль должны были сыграть агенты, которых удалось вовремя нейтрализовать.

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