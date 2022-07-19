logo

BTC/USD

22005.73

ETH/USD

1540.04

LTC/USD

56.92

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Баканов вопросительно отреагировал на свое увольнение
commentss НОВОСТИ Все новости

Баканов вопросительно отреагировал на свое увольнение

Иван Баканов заявил, что при нем СБУ занималась делами, а не пиаром, строила максимально прозрачные отношения с обществом, немало знающим о достижениях Службы за последние 3 года

сегодня, 12:32
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского – уволила Ивана Баканова с поста главы СБУ. Сам Баканов не явился в парламент для обращения к парламентариям, но обратился украинцам с официальной страницы СБУ в Facebook. 

Баканов вопросительно отреагировал на свое увольнение

Иван Баканов. Фото: СБУ

Баканов акцентировал внимание на том, что он вместо того, чтобы перечислить все свои заслуги на посту главы СБУ, решил задать несколько прямых вопросов украинцам, на которые ответы найдет каждый.

Первый вопрос: во время каденции какого главы СБУ было объявлено подозрение куму Путина? Второй вопрос: когда еще украинские спецслужбы расследовали криминальные дела, где фигурировали самые маститые политики и главы парламентских фракций? Третий вопрос: были ли когда-нибудь за года независимости Украины более масштабные и массовые вычисления вражеских агентов в государственных структурах, нежели за последние несколько лет? Четвёртый вопрос: кто именно взялся за пророссийские партии и начал действовать против вражеской пропаганды? Пятый вопрос: когда ещё было такое, чтобы в государственную собственность начали возвращать важные инфраструктурные объекты, которые разного рода делки прибрали к рукам раньше. 

Иван Баканов отметил, что ответы на эти вопросы может найти каждый украинец, но этот перечень можно продолжать и дальше. При этом Баканов признал, что не всё из запланировано удалось довести до логического завершения.

Также экс-глава СБУ напомнил, что враг пытался взять Киев за 3 дня. В планах Кремля важную роль должны были сыграть агенты, которых удалось вовремя нейтрализовать. 

Читайте также на портале "Комментарии" — новый рекорд: оккупанты понесли огромные потери в живой силе на юге.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100066507582416/posts/pfbid027fobhcfKQ7eofQbNtSQV12yR8XkfyS918CXFWiDV92ai3JJ5hiLLycHvpidLKttxl/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!