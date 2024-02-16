Бывший советник главы ОПУ Алексей Арестович объявил себя русским.

Бывший советник главы ОПУ Алексей Арестович. Фото из открытых источников

По мнению Арестовича, русским – это внеэтническое понятие, а потому быть русским может любой – монгол, африканец, чеченец, бурят.

Он также заявил, что Русь – это особый тип цивилизации, принадлежащий к православию восточного обряда и которому присущи совесть и справедливость.

"Я всегда говорю, что я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации. Этнически я белорус, поляк, русский. Моя мама из России. Я гражданин Украины, но выбрал принадлежать к этой цивилизации, потому что мне нравится правда, совесть и справедливость . Я не люблю дисциплинарное общество", — заявил Алексей Арестович.

Он считает, что бойня между украинцами и россиянами происходит потому, что как среди россиян, так и среди украинцев осталось мало русских.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский предположил, что Навальный был убит Владимиром Путиным. Глава Украины добавил, необходимо всегда помнить, что "Россия всегда убивает". Мировые топ-политики полагают, что российский диктатор Владимир Путин мог приложить руку к смерти оппозиционера Алексея Навального. В частности, они предполагают, что глава Кремля хочет любой ценой сохранить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что соотношение сил в районе города Авдеевка Донецкой области один к семи в пользу российских захватчиков. По словам представителя Третьей отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, ситуация в городе критическая. Спикер сообщил, что украинским подразделениям в Авдеевке приходится работать в условиях, когда их обстреливают со всех сторон.