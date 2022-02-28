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Арахамия: переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль

Сегодня могут состояться первые переговоры со страной-агрессором с момента начала полномасштабной войны против Украины

сегодня, 09:02
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия включен в делегацию на переговоры с Россией, которые должны состояться на границе с Беларусью. Глава "слуг" уже сообщил, что эти переговоры точно не закончатся тем, что Украина согласиться перейти "красные линии". Как предает издание "Комментарии", об этом Давид Арахамия написал на своей странице в Facebook.

Арахамия: переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль

Давид Арахамия. Фото: УНИАН

"Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль", — отметил парламентарий.

По словам Давида Арахамии, главная цель переговоров – "услышать предложения". Отвечая на один и комментариев под своим постом нардеп отметил, что уже после того, как стороны озвучат свое виденье будет приниматься решение – как отреагировать на предложенное. 

Отметим, ранее в центре оборонных стратегий допустили, что белорусские военные могут присоединиться к российским войскам в наступлении на Украину. Давид Арахамия также прокомментировал вероятность такого сценария, как и то, что его могут взять в заложники на переговорах. Он отметил, что, если это произойдет, что мировое сообщество еще активнее включится в борьбу против нарушения основ дипломатии. 

Напомним, вторжение российских войск в Украине произошло 24 февраля. Россия сначала обстреляла из артиллерии приграничные пункты и уже потом пошла военная техника и пехота. При этом, как видно из признаний, взятых в плен российских солдат им всем поставлена задача – отрицать тот факт, что им была поставлена задача оккупировать Украину. Военные РФ заявляют, что они прибыли на учения и не понимают, как оказались на территории Украины. Эксперты в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" рассказали, почему бронетехника агрессора спокойно пересекла границу Украины, фактически не встретив должное сопротивление ВСУ.



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