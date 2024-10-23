Алексей Романько: План победы Зеленского – единственный путь к справедливому миру и безопасному будущему

План победы Украины, представленный Президентом Владимиром Зеленским, направлен не только на скорейшее завершение войны, но и на послевоенное восстановление страны. Это единственный путь к миру и безопасности. Об этом в Facebook заявил председатель Сумского областного совета Алексей Романько, поддерживая инициативу главы государства.

План победы Зеленского - путь к справедливому миру. Фото из открытых источников

Алексей Романько подчеркнул важность достижения победы и справедливого мира для обеспечения безопасности не только Украины, но и всего мира. По его мнению, сильная Украина вместе с мужественной армией может стать ключевым элементом коллективной безопасности как в Европе, так и на других континентах.

"Основные положения Плана победы, такие как приглашение Украины в НАТО, увеличение производства оружия и наращивание объемов международной военной помощи, комплексный пакет сдерживания агрессора, усиление экономического давления на Россию и поддержка украинских военных – это наш путь к справедливому миру и безопасному общему будущему", – отметил Алексей Романько.

Председатель Сумского областного совета также подчеркнул, что в Плане победы нет места для территориальных уступок или заморозки конфликта.

"Украина стремится только обеспечить свою территориальную целостность и четкие гарантии безопасности от партнеров — вступление Украины в НАТО является одной из главных предпосылок обеспечения гарантий ненападения на наше Государство и сдерживания врага", — отмечает он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что План победы — это стратегический документ, цель которого укрепить Украину как военно, так и геополитически. Его реализация позволит украинскому народу почувствовать уверенность в будущем после войны, заявил Президент Владимир Зеленский.

