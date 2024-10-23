Алексей Романько: План победы Зеленского – единственный путь к справедливому миру и безопасному будущему

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Марьян Ощановский
План победы Украины, представленный Президентом Владимиром Зеленским, направлен не только на скорейшее завершение войны, но и на послевоенное восстановление страны. Это единственный путь к миру и безопасности. Об этом в Facebook заявил председатель Сумского областного совета Алексей Романько, поддерживая инициативу главы государства.
План победы Зеленского - путь к справедливому миру. Фото из открытых источников
Алексей Романько подчеркнул важность достижения победы и справедливого мира для обеспечения безопасности не только Украины, но и всего мира. По его мнению, сильная Украина вместе с мужественной армией может стать ключевым элементом коллективной безопасности как в Европе, так и на других континентах.
Председатель Сумского областного совета также подчеркнул, что в Плане победы нет места для территориальных уступок или заморозки конфликта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что План победы — это стратегический документ, цель которого укрепить Украину как военно, так и геополитически. Его реализация позволит украинскому народу почувствовать уверенность в будущем после войны, заявил Президент Владимир Зеленский.
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