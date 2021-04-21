Алексей Чернышов: Государство будет поддерживать и стимулировать развитие индустриальных парков

Индустриальные парки — в фокусе внимания Министерства развития громад и территорий. Сейчас в Минрегионе совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам экономического развития и экспертами разрабатывают Концепцию развития индустриальных парков на 2021-2024 годы. Концепция опирается на региональные и экономические особенности, учитывает опыт других стран. Главная цель — поддержка и стимулирование развития индустриальных парков на государственном уровне.



Алексей Чернышев. Фото: Mind.UA

"Государство будет поддерживать и стимулировать развитие индустриальных парков путем упрощения административных процедур, совершенствования инфраструктуры и создания стимулов для инвесторов. В основе концепции, над которой мы работаем вместе с Комитетом ВР, — партнерство государства и бизнеса, которое уже сейчас образует инвестиционный капитал Украины", — отмечает Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

В Минрегионе называют три ключевых фактора государственной поддержки развития инфраструктуры индустриальных парков:



Прединвестиционный. Выбор земельного участка, разработка концепции, регистрация индустриальных парков, а также оформление технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации. Срок выполнения — 12 месяцев.



Инвестиционный. Обеспечение территории индустриальных парков электросетями, газоснабжением, подъездными дорогами, водоснабжением, канализацией и вспомогательными зданиями. Государство также будет подписывать договоры с участниками. Срок — 24 месяца.



Производственный. Обустройство основных производственных объектов и предоставление услуг участникам.



"План действий по развитию сети индустриальных парков рассчитан на несколько лет, в течение которых новосозданные объекты станут региональными экономическими магнитами и обеспечат украинцев рабочими местами. Сейчас идет работа на законодательном уровне", — отмечает глава Минрегиона Алексей Чернышов.

Справка. 15 апреля 2021 года в первом чтении был одобрен законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках" № 4416-1, в апреле текущего года в Проект Закона будут поданы правки. В мае состоится рассмотрение Комитетом, а в июне закон планируют принять в целом.

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