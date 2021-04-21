logo
Русский Українська

BTC/USD

55041.03

ETH/USD

2270.28

LTC/USD

254.47

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Алексей Чернышов: Государство будет поддерживать и стимулировать развитие индустриальных парков
commentss НОВОСТИ Все новости

Алексей Чернышов: Государство будет поддерживать и стимулировать развитие индустриальных парков

По словам главы Минрегиона, индустриальные парки в Украине получат полноценную помощь от правительства

сегодня, 13:39
Автор:

Станислав Молчанов

Индустриальные парки — в фокусе внимания Министерства развития громад и территорий. Сейчас в Минрегионе совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам экономического развития и экспертами разрабатывают Концепцию развития индустриальных парков на 2021-2024 годы. Концепция опирается на региональные и экономические особенности, учитывает опыт других стран. Главная цель — поддержка и стимулирование развития индустриальных парков на государственном уровне.

Алексей Чернышов: Государство будет поддерживать и стимулировать развитие индустриальных парков

Алексей Чернышев. Фото: Mind.UA

"Государство будет поддерживать и стимулировать развитие индустриальных парков путем упрощения административных процедур, совершенствования инфраструктуры и создания стимулов для инвесторов. В основе концепции, над которой мы работаем вместе с Комитетом ВР, — партнерство государства и бизнеса, которое уже сейчас образует инвестиционный капитал Украины", — отмечает Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

В Минрегионе называют три ключевых фактора государственной поддержки развития инфраструктуры индустриальных парков:

Прединвестиционный. Выбор земельного участка, разработка концепции, регистрация индустриальных парков, а также оформление технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации. Срок выполнения — 12 месяцев.

Инвестиционный. Обеспечение территории индустриальных парков электросетями, газоснабжением, подъездными дорогами, водоснабжением, канализацией и вспомогательными зданиями. Государство также будет подписывать договоры с участниками. Срок — 24 месяца.

Производственный. Обустройство основных производственных объектов и предоставление услуг участникам.

"План действий по развитию сети индустриальных парков рассчитан на несколько лет, в течение которых новосозданные объекты станут региональными экономическими магнитами и обеспечат украинцев рабочими местами. Сейчас идет работа на законодательном уровне", — отмечает глава Минрегиона Алексей Чернышов.

Справка. 15 апреля 2021 года в первом чтении был одобрен законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках" № 4416-1, в апреле текущего года в Проект Закона будут поданы правки. В мае состоится рассмотрение Комитетом, а в июне закон планируют принять в целом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ