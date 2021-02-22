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Главная Новости Политика внутренняя политика Алексей Чернышев: Регионам нужны проекты, которые создадут новые рабочие места
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Алексей Чернышев: Регионам нужны проекты, которые создадут новые рабочие места

Многие украинцы сейчас выбирают работу за рубежом

сегодня, 16:05
Автор:

Станислав Молчанов

Государство должно создать условия для развития всех регионов Украины и не допускать отток украинцев за границу  – об этом, выступая на Форуме "Украина 30. Инфраструктура", сказал Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Алексей Чернышев: Регионам нужны проекты, которые создадут новые рабочие места

В правительстве хотят создать комфортные условия для работы украинцев. Фото: "Україна 30. Інфраструктура"

По его словам, сейчас в Украине 10 из 24 областей имеют уровень валового регионального продукта на душу населения ниже 75% от среднего по стране.

Такая региональная диспропорция означает, что в этих областях жители имеют меньше условий для развития и самореализации, чем в других регионах Украины. Как следствие, украинцы вынуждены покидать свои дома и ехать за границу, чтобы прокормить семью.

"Мы уже вынуждены констатировать, что в некоторых регионах Украины численность населения составляет менее миллиона украинцев – это Кировоградская, Черновицкая, Черниговская области. К этому показателю также приближаются Волынская, Сумская, Тернопольская, Херсонская области. И это очень тревожная ситуация, которая требует решительных и активных действий ", – отмечает Алексей Чернышов.

Исправить ситуацию должны проекты экономического развития регионов, которые в этом году впервые вошли в Программу "Большое строительство". Речь идет о 40 проектах, которые будут реализовываться по всей территории Украины. Это создание туристической инфраструктуры, инновационно-технологических парков, центров креативной экономики, индустриальных парков, инфраструктурных проектов.

Главная цель проектов экономического развития – создать все условия, чтобы деньги и работа оставались в регионах. А люди имели достаточно возможностей для профессионального развития и самореализации у себя дома.

"Тема развития инфраструктуры в регионах для меня особенно важна и близка, – говорит Алексей Чернышов. – Поэтому и моим личным фокусом внимания, и одним из приоритетов Министерства развития общин и территорий была и остается реализация масштабной инфраструктурной программы "Большое строительство".


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