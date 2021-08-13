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Главная Новости Политика внутренняя политика Аксенов не советует Зеленскому приезжать в свою квартиру в Крыму после бегства из Украины
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Аксенов не советует Зеленскому приезжать в свою квартиру в Крыму после бегства из Украины

Аксенов заявил, что Зеленский не сможет спрятаться в Крыму в случае бегства

сегодня, 08:59
Автор:

Кравцев Сергей

Подконтрольный России глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что действующий президент Украины должен задуматься о своем будущем, ведь он может даже не надеяться на политическое убежище на полуострове, здесь его никто не ждет. И, в случае бегства из Украины, в Крым Зеленского никто не пустит. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Крыминформ", цитируя слова пособника оккупантов.

Аксенов не советует Зеленскому приезжать в свою квартиру в Крыму после бегства из Украины

Сергей Аксенов Фото из открытых источников

Аксенов напомнил, что у украинского президента в Крыму до сих пор есть недвижимость, вот только в случае бегства из Украины поселиться к своей квартире Владимиру Зеленскому никто не позволит, ему тут же придется вернуться обратно туда, откуда он убежит. Также Сергей Аксенов заинтриговал, бросив фразу о том, что многие из "товарищей Зеленского" до сих пор успешно занимаются бизнесом в аннексированном Крыму. Вот только пофамильно Аксенов перечислять людей, которых он называет "товарищами Зеленского" не стал.

Отметим, именно Аксенов в свое время первым распространил информацию о том, что семейство Зеленским не продало свою недвижимость в Крыму и продолжает платить платежи за коммунальные услуги. Теперь же Сергей Аксенов не случайно заявил о возможном бегстве Зеленского именно в Крым. Таким образом пособник оккупантов попытался провести паралель между Зеленским и Януковичем, которому в свое время пришлось спасаться бегством из Украины. Так вот изначально президент-беглец перебрался в Крым и только потом уже скрылся в России.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — Аксенов заявил, что готов дать показания украинскому суду по делу о госизмене.


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Источник: https://www.c-inform.info/news/id/96914
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