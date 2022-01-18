Адвокат Скидан: пленки, которые якобы имеют отношение к Медведчуку, смонтированные СБУ

Нет никаких пленок, которые бы имели отношение к нардепу, лидеру "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку, а пленки, которые представили в СБУ – смонтированные спецслужбами и действующей властью. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал адвокат Евгений Скидан, пишет сайт телеканалу "112 Украина".

Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников

"Пленки стали результатом якобы деятельности, которую проводила СБУ, а именно Департамент контрразведки. Все эти контрразведывательные мероприятия проводились в рамках Закона Украины о контрразведывательной деятельности. Этим законом подразделениям, которые имеют право на проведение такой деятельности, даны исключительные права, которые позволяют в интересах защиты госбезопасности проводить ряд мероприятий, собранных на поиск доказательств вины людей в совершении преступлений, которые именно касаются национальной безопасности. В нашем случае 26 февраля 2021 года на одном сайте вышли аудиозаписи, на которых якобы Виктор Владимирович Медведчук разговаривает с якобы представителями Российской Федерации и с якобы представителями так называемых республик ЛНР и ДНР", — напомнил адвокат.

Скидан объяснил, на своих брифингах Венедиктова и Баканов, выдавая эти смонтированные, как потом установили экспертизы, записи за результаты контрразведывательной деятельности, сами фактически совершили преступление. А именно: на этих пленках, пытаясь выдать их за результаты контрразведывательной деятельности, на своих брифингах они фактически раскрыли объекты контрразведывательного отдела. При этом они сами совершили измену родине и содействие террористическим организациям, которые они вменяют лидеру "ОПЗЖ".

Адвокат также подчеркнул, что исключительные полномочия департамента контрразведки даны только в интересах контрразведки.

"В законе о контрразведывательной деятельности подразделениям, которые ведут такую деятельность, даны исключительные полномочия, но эти полномочия позволяют все это делать только в интересах контрразведки. И никаким образом из подобных контрразведывательных дел, которые были проведены еще в тот период времени, они не могут быть переданы в материалы уголовного производства, потому что если они решат все же легализовать постановление и определение судов, которыми был даны разрешения на проведение этих контрразведывательных мероприятий, то тогда весь мир узнает, чем занималась контрразведка на протяжении этих восьми лет. Потому что есть официальный ответ от Департамента контрразведки Офису генерального прокурора о том, что эти контрразведывательные мероприятия продолжаются. Фактически, Венедиктова и Баканов на своих брифингах совершили целый ряд преступлений", — отметил Скидан.

Кроме того, он добавил, что как показали результаты всех экспертиз, пленки были смонтированы.

"Эти пленки, как установила не одна экспертиза, смонтированы, и невозможно установить, каким именно образом они смонтированы. Все поведение стороны обвинения в деле по преследованию народного депутата Виктора Медведчука имеет всего одну цель — устранить оппозиционного политика, который имеет высокий рейтинг, и который в состоянии решать те вызовы, которые стоят перед нашей страной сегодня. Никаких нет пленок, которые бы имели отношение к Виктору Владимировичу Медведчуку", — резюмировал Скидан.

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