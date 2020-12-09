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Главная Новости Политика внутренняя политика Адвокат рассказал с какой целью Янукович хочет участвовать в суде, а СМИ отказали в присутствии на заседании
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Адвокат рассказал с какой целью Янукович хочет участвовать в суде, а СМИ отказали в присутствии на заседании

По словам судовой охраны, представителям СМИ необходимо было подать заявку на участие

сегодня, 17:16
Автор:

Дмитрий Симоненко

Правозащитник беглого президента Виктора Януковича заявляет, что его подопечный выявил желание принять участие в заседании суда с целью добиться наказания всех тех, кто произвел расстрел участников Майдана в 2015 году, при чем с обеих сторон. 

Адвокат рассказал с какой целью Янукович хочет участвовать в суде, а СМИ отказали в присутствии на заседании


По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, у защиты Януковича имеется 15 томов материалов, которые доказывают причастность к печальным событиям лиц, ставших представителями власти "после Майдана"

"Показания Януковича через 6 лет очень важны, что эти личности были причастны к расстрелам наших соотечественников", — заявил адвокат.

Также стало известно, что начало заседания суда по делу Януковича было назначено на 14.45 сегодня. Представители СМИ жалуются на то, что большей части из них отказали в присутствии на судебном процессе. На заседание попали представители двух СМИ — "1+1" и "Общественное". В канцелярии им якобы пояснили, что по правилам, для присутствия на суде необходимо было подать ходатайство за три часа до начала мероприятия. При чем до того момента как журналисты узнали о такой детали, их никто об этом не проинформировал.

Ранее "Комментарии" писали о том, что беглый президент Украины Виктор Янукович изъявил желание лично присутствовать на заседании Печерского суда 9 декабря, правда, только в режиме онлайн.  Как раз сегодня экс-главе государства будет избираться мера пресечения в деле о разгоне Майдана в 2014 году. 

Кроме того, стало известно, что Алексей Донской, прокурор по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году, уверяет, что беглый президент Виктор Янукович не может присутствовать на судебном заседании. По словам прокурора, требование президента-беглеца является очередным пиар-ходом. 



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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7336
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