Готовы крымские прокремлевские прихвостни воевать за полуостров, - политолог

Большинство россиян пока еще очень сильно зависят от пропаганды. При этом массово ни граждане РФ, ни крымчане, поддержавшие российскую "власть", не готовы воевать за временно оккупированный Крым во время его освобождения украинской армией. Такое мнение в Телеинтервью высказал политолог Владимир Фесенко, пишут "Комментарии".



Пойдут ли россияне и крымчане, поддержавшие оккупантов, воевать за Крым

По его словам, в Крыму проблема проваливается курортный сезон. Там оккупанты уже готовятся не к курортному сезону, а к военным действиям.

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“Взрывы, хлопки (хлопок) почти каждый день. Окопы роют на пляжах. И эта проблема уже для крымского туристического бизнеса. Все. Вот кого тоже можно мобилизовать. Раз курортного сезона не будет. Вот все, кто там занят в этом туристическом бизнесе, будут мобилизовать их для обороны Крыма. А вот те, кто там живет, я не говорю о Москве и Петербурге, Екатеринбурге, там особо воевать не хотят, я имею в виду большие российские города. Берут же из глубинки, в основном, из государственных республик. Но и там желающих воевать все меньше, поэтому они вместо Крыма, думаю, будут выбирать в той или иной форме, так или иначе, как остаться на малой родине, на реальной родине. Крым их уже не волнует. "Крым — наш" пусть говорит российская пропаганда. Для них их наше — дом, семья, это их волнует больше", — сказал Фесенко.

Политолог предположил, что это может стать началом возвращения россиян в нормальность.

Россия 2014 года после аннексии Крыма начала выходить из этой нормальности, появилась мания великодержавия, истерия великодержавности. Россия начала сходить с ума. К сожалению, 24 февраля в прошлом году произошло обострение, и эта мания, истерия захватила миллионы россиян. Теперь, возможно, начнется возвращение к нормальности, начнут думать, что вещи важнее, чем война на Донбассе или в Крыму”, — пояснил он.

Что касается крымчан, которые поддержали российскую оккупационную "власть", то значительная часть из них "перекрасятся в сине-желтый цвет" после того, как Украина вернется на полуостров. Большинство из них не готово идти защищать Крым с оружием против украинской армии.

“Условные шахтеры и другие жители Донбасса, при которых Россия вписалась воевать и освобождать их, их посылают на бойню. Она их убивает, уничтожает их города. И это сигнал для крымчан. Пусть посмотрят на происходящее на Донбассе. Нынешняя ситуация на Донбассе – это завтрашний день Крыма. За что сражались, на то и напоролись. И воевать, я думаю, большинство крымчан не хотят. Они будут ждать исход войны и примут исход войны, во всяком случае абсолютное большинство. Те, кто не примут, бегут в Россию", — говорит Фесенко.

Политолог отметил, что в России сейчас бесполезно проводить опрос.

Пока там действует зомбо-ящик, тема общественного мнения в России, тем более самостоятельного общественного мнения, не работает. Надо обращать внимание не на какие-то условные цифры, сколько за то или иное, они будут за то, что скажут им в зомбо-ящике. Вот в чем проблема. Скажут в зомбо-ящике: "Нужно защищать Крым", и формально путинские бабушки и остальная публика, которая смотрит зомбо-ящик, скажут: "Хорошо, мы будем защищать Крым". Но воевать-то они не будут”, – рассказал Фесенко.

В то же время добавил политолог, российская молодежь, часть среднего класса не ждут, когда их спросят. Они в прошлом году бежали из России, около миллиона человек, потому что они воевать не хотят. Вот их реальный ответ, их Крым не волнует. Они выбрали Грузию или Казахстан.

Напомним, "Комментарии" писали, что сегодня Украина не исключает переговоров с Россией по Крыму, но только после того, как украинские защитники проведут успешное контрнаступление.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало открытое обращение ко всем непокоренным жителям временно оккупированного Россией украинского Крыма.

Читайте на сайте "Комментарии" — в Офисе Президента Украины уверяют, что полуостров может стать снова украинским за короткий срок. Речь идет о 5-7 месяцах.