Зарплаты всех украинских министров: кто получил более миллиона

Кабинет Министров опубликовал годовую зарплату всех министров за 2023 год. Больше всего на своей должности заработал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – более 1,3 млн гривен. Общая зарплата всех министров в 2023 году составляет 23,543 млн. гривен.



Стали известны зарплаты украинских министров. Фото из открытых источников

За 2023 год 13 министров получили зарплату более миллиона гривен. Больше всего заработал на своей должности глава МИД Дмитрий Кулеба – 1,3 млн гривен, а меньше всего министр обороны Рустем Умеров – 0,890 млн гривен.

Зарплаты всех министров из Кабмина Украины:



— министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – 1,368 млн. гривен;

— министр юстиции Денис Малюська – 1,235 млн гривен;

— министр внутренних дел Игорь Клименко – 1,186 млн. гривен;

— министр по делам ветеранов Юлия Лапутина – 1,171 млн гривен;

— министр энергетики Герман Галущенко – 1,168 млн. гривен;

— министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец – 1,168 млн. гривен;

— министр соцполитики Оксана Жолнович – 1,153 млн гривен;

— министр финансов Сергей Марченко – 1,122 млн гривен;

— министр здравоохранения Виктор Ляшко – 1,115 млн. гривен;

- в. и. о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный – 1,085 млн. гривен;

- в. и. о. министра культуры Ростислав Карандеев – 1,06 млн гривен;

— министр КМУ Олег Немчинов – 1,055 млн. гривен;

— министр образования и науки Оксен Лисовый – 0,982 млн. гривен;

— вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина – 0,978 млн гривен;

— министр экономики Юлия Свириденко – 0,976 млн. гривен;

— премьер-министр Денис Шмигаль – 0,974 млн. гривен;

— министр по вопросам реинтеграций ТОТ Ирина Верещук – 0,974 млн гривен;

— министр инфраструктуры Александр Кубраков – 0,974 млн гривен;

— министр агрополитики Николай Сольский – 0,971 млн гривен;

— министр цифровой трансформации Михаил Федоров – 0,969 млн. гривен;

— министр промышленности Александр Камышин — 0,969 млн гривен;

— министр обороны Рустем Умеров — 0,890 млн гривен.

Отметим, что Рустем Умеров возглавил Министерство обороны в сентябре 2023 года, Оксен Лисовый стал руководителем Министерства образования в марте прошлого года, а Игорь Клименко стал министром внутренних дел с февраля 2023 года.

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