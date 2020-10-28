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Зарплаты, превышающие минималку в десять раз, снова будут выплачивать на госпредприятиях

Карантинный лимит для зарплат чиновников больше не действуют

сегодня, 13:03
Автор:

Таисия Ерохина

Кабинет Министров отменил карантинное ограничение выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий. Об этом говорится в сообщении на "Правительственном портале".

Зарплаты, превышающие минималку в десять раз, снова будут выплачивать на госпредприятиях

Так, 26 октября в соответствии с решением Конституционного суда правительство сократило срок действия ограничения, установленного 13 апреля 2020 года. Это ограничение предусматривало, что месячное вознаграждение и зарплата топ-менеджеров предприятий госсектора составляет не более 10-ти размеров минимальной заработной платы.

Возвращены другие ограничения, согласно которым месячный размер зарплаты, предусмотренный в контракте, не должен превышать 1,25 млн грн. А также вновь будет действовать порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.

Отмечается, что принятое Постановление соответствует подписанным международным договоренностям, согласно которым украинская власть показала намерение снять ограничения на выплаты до 1 июля.

В правительстве добавили, что зарплата членов Кабмина и в дальнейшем не будет превышать пяти размеров средней заработной платы.

Напомним, в МОН рассказали, на сколько увеличится зарплата учителей в 2021 году.


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