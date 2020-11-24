Замена для Дениса Шмыгаля: когда, кто и почему может стать новым премьер-министром Украины

Вокруг премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля начали сгущаться тучи недовольства. Сейчас в политических кругах все чаще стали появляться разговоры о том, что совсем скоро должность премьера может стать вакантной. Кто и когда может прийти на смену Денису Шмыгалю, узнавали "Комментарии".



Альтернатива Шмыгалю

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что в Украине слабый премьер-министр и очевидно, что его придется менять, правда, открытым остается вопрос, когда и как.

"Всё упирается в вопрос времени и тактики, – отмечает эксперт. – Если говорить о тактике, нам нужен антикризный менеджер. Вот только готовых фигур фактически нет. За исключением разве что одной. Если говорит о времени, то, пожалуй, со сменой Кабмина логичнее подождать, по крайней мере, до того, как схлынет волна эпидемии. И уже под возобновление экономического роста поставить соответствующего премьера, заточенного на работу по росту экономики, с соответствующими качествами".

В нынешнем правительстве, по мнению Владимир Фесенко, есть лишь один министр, который может выступить в роли антикризисного менеджера. Но к нему – неоднозначное отношение, в том числе в Офисе президента и в правящей партии.

"Речь о главе МВД Арсене Авакове, – поясняет политолог. – Все остальные на такую роль не годятся. У власти есть серьезная проблема с кадрами. Готового премьера на замену Шмыгаля, похоже, пока нет".

К тому же, напоминает эксперт, под нового премьера должно быть большинство голос в Верховной Раде.

"Легко отставить правительство, тем более такое... Но непросто будет назначить новых и премьера, и Кабмин. Будет много людей, заинтересованных в провоцировании правительственного и парламентского кризиса, через провал с назначением нового Кабинета министров", – предупреждает Владимир Фесенко.

Реальные шансы

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает, что любые фамилии, которые будут сейчас всплывать (а всплывают даже фамилии экс-премьера Владимира Гройсмана и бывшего министра финансов Игоря Уманского), это попытка инсинуации. Цель – "сбить" таких людей и завуалировать того, кто реально имеет шансы стать новым премьером.

"Те, чьи фамилии появляются сейчас, скорее всего, не будут назначены, – уверен политолог. – Но перезагрузку Кабмина мы, вероятно, вскоре увидим. Предположительно – после нового года. Впрочем, в зависимости от того, как сейчас будет продолжаться политический процесс вокруг принятии бюджета, а также, как будут сводить действующий бюджет, процесс может сдетонировать еще раньше, где-то в середине декабря".

Олег Саакаян напоминает, что с уходом премьера уходит и весь Кабмин. Правда, ряд министров могу сохранить свои кресла, но уже в новом правительстве.

"С высокой вероятностью потеряют свои портфели министры финансово-экономического блока, медицинского, социального, – говорит эксперт. – Что касается бессменного с 2014 года главы МВД Арсена Авакова, думаю, что счетчик его пребывания на этом посту не обнулится".

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили в онлайн-формате проблемы украинских предпринимателей и рассмотрели возможные меры по облегчению ведения украинского бизнеса.

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