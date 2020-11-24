Замена для Дениса Шмыгаля: когда, кто и почему может стать новым премьер-министром Украины

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Татьяна Веремеева
Вокруг премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля начали сгущаться
тучи недовольства. Сейчас в политических кругах все чаще стали появляться разговоры
о том, что совсем скоро должность премьера может стать вакантной. Кто
и когда может прийти на смену Денису Шмыгалю, узнавали "Комментарии".
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что
в Украине слабый премьер-министр и очевидно, что его придется менять, правда,
открытым остается вопрос, когда и как.
"Всё упирается в вопрос времени и тактики, – отмечает эксперт. –
Если говорить о тактике, нам нужен антикризный менеджер. Вот только готовых
фигур фактически нет. За исключением разве что одной. Если говорит о времени,
то, пожалуй, со сменой Кабмина логичнее подождать, по крайней мере, до того,
как схлынет волна эпидемии. И уже под возобновление экономического роста
поставить соответствующего премьера, заточенного на работу по росту экономики, с
соответствующими качествами".
В нынешнем правительстве, по мнению Владимир Фесенко, есть лишь
один министр, который может выступить в роли антикризисного менеджера. Но к
нему – неоднозначное отношение, в том числе в Офисе президента и в правящей
партии.
"Речь о главе МВД Арсене Авакове, – поясняет политолог. – Все
остальные на такую роль не годятся. У власти есть серьезная проблема с кадрами.
Готового премьера на замену Шмыгаля, похоже, пока нет".
К тому же, напоминает эксперт, под нового премьера должно быть большинство
голос в Верховной Раде.
"Легко отставить правительство, тем более такое... Но непросто
будет назначить новых и премьера, и Кабмин. Будет много людей, заинтересованных
в провоцировании правительственного и парламентского кризиса, через провал с
назначением нового Кабинета министров", – предупреждает Владимир Фесенко.
Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег
Саакян считает, что любые фамилии, которые будут сейчас всплывать (а всплывают
даже фамилии экс-премьера Владимира Гройсмана и бывшего министра финансов Игоря
Уманского), это попытка инсинуации. Цель – "сбить" таких людей и завуалировать
того, кто реально имеет шансы стать новым премьером.
"Те, чьи фамилии появляются сейчас, скорее всего, не будут назначены,
– уверен политолог. – Но перезагрузку Кабмина мы, вероятно, вскоре увидим.
Предположительно – после нового года. Впрочем, в зависимости от того, как
сейчас будет продолжаться политический процесс вокруг принятии бюджета, а
также, как будут сводить действующий бюджет, процесс может сдетонировать еще
раньше, где-то в середине декабря".
Олег Саакаян напоминает, что с уходом премьера уходит и весь Кабмин.
Правда, ряд министров могу сохранить свои кресла, но уже в новом правительстве.
"С высокой вероятностью потеряют свои портфели министры
финансово-экономического блока, медицинского, социального, – говорит эксперт. –
Что касается бессменного с 2014 года главы МВД Арсена Авакова, думаю, что
счетчик его пребывания на этом посту не обнулится".
Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины
Владимир Зеленский с премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили
в онлайн-формате проблемы украинских предпринимателей и рассмотрели
возможные меры по облегчению ведения украинского бизнеса.
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