Зачем украинская делегация вновь отправляется в США: в Кабмине раскрыли детали

На этой неделе украинская делегация отправится в Вашингтон для технических переговоров по новому проекту соглашения по критическим минеральным ресурсам между Украиной и США. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью агентству Associated Press рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников

В Кабмине подчеркнули, задачей визита в США станет старт переговоров по новому проекту соглашения, которое предложили американские партнеры. В состав украинской делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.

"Новый проект соглашения со стороны США показывает, что намерение создать фонд или совместно инвестировать остается", – сказала Свириденко.

При этом журналисты уточнили, что украинские чиновники осторожно комментируют содержание проекта, обращая внимание, что пока он отражает позицию только одной стороны и нужны переговоры, чтобы в США наконец-то услышали позицию Киева и прислушались к ней.

По словам вице-премьера, сейчас идет отбор юридических, инвестиционных и финансовых советников.

"Сейчас мы имеем документ, который отражает позицию юридической команды Министерства финансов США", – сказала Свириденко. "Это не окончательная версия, это не общая позиция", – добавила министр.

При этом Свириденко отказалась публично рассказать об официальной оценке нового проекта со стороны Украины, но отметила, что сейчас существует более подробный документ, который описывает создание фонда. И если первоначальный проект сосредотачивался прежде всего на намерении основать фонд, то в последней версии, по словам Свириденко, изложено то, как американские советники видят его структуру и работу.

"Остается непонятным, какую роль будет играть Украина в управлении фондом согласно новому проекту, предложенному США. Однако аналитики, которые ознакомились с утечкой документа, считают, что участие Киева будет минимальным, и именно это Украина надеется оспорить на предстоящих переговорах, опираясь на предварительно согласованное рамочное соглашение", – говорится в публикации.

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