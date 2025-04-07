Зачем украинская делегация вновь отправляется в США: в Кабмине раскрыли детали

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Кравцев Сергей
На этой неделе украинская делегация отправится в Вашингтон для технических переговоров по новому проекту соглашения по критическим минеральным ресурсам между Украиной и США. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью агентству Associated Press рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников
В Кабмине подчеркнули, задачей визита в США станет старт переговоров по новому проекту соглашения, которое предложили американские партнеры. В состав украинской делегации войдут представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов.
При этом журналисты уточнили, что украинские чиновники осторожно комментируют содержание проекта, обращая внимание, что пока он отражает позицию только одной стороны и нужны переговоры, чтобы в США наконец-то услышали позицию Киева и прислушались к ней.
По словам вице-премьера, сейчас идет отбор юридических, инвестиционных и финансовых советников.
При этом Свириденко отказалась публично рассказать об официальной оценке нового проекта со стороны Украины, но отметила, что сейчас существует более подробный документ, который описывает создание фонда. И если первоначальный проект сосредотачивался прежде всего на намерении основать фонд, то в последней версии, по словам Свириденко, изложено то, как американские советники видят его структуру и работу.
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