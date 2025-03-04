Выстоим ли без помощи США: Шмыгаль ответил, сколько оружия производим сами

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина построила новый ОПК, который на сегодня имеет способности, которые выросли в 35 раз. Как передает портал "Комментарии", об этом глава украинского правительства рассказал во время пресс-конференции.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"До 35 млрд долларов в год. Это весомое достижение. За два года производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров в 5 раз, противотанкового оружия в 2 раза, боеприпасов в 2,5 раза. Сейчас мы производим около трети от необходимого нам оружия, наша цель 50 процентов, по меньшей мере", — заявил Денис Шмыгаль.

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