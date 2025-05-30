Выпускникам каких вузов заплатят 200 тысяч гривен: Шмыгаль сделал заявление

В Украине на протяжении продолжительного времени уже наблюдается дефицит медиков в определенных местах. Правительство решило стимулировать деньгами выпускников вузов. Такое заявление во время заседания правительства сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

"Наряду с безопасностью и обороной инвестиции в человеческий капитал – это сквозная политика правительства и государства", — отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Кабмин принимает постановление о введении единовременной выплате в 200 тыс. грн для выпускников медицинских вузов, которые устраиваются на работу в медучреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.

"Это действенная поддержка молодых специалистов и средство преодоления кадрового дефицита медиков на местах", — акцентировал Денис Шмыгаль.

Читайте также на портале "Комментарии" — в прошлом году зарплаты граждан Украины выросли почти на четверть. И тенденция повышения заработной платы продолжается в нынешнем году. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в мониторинге основных событий в экономике Украины (март 2025) Минэкономики.

Так, по данным Госстата в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных работников составила 21473 гривен (на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом), в IV квартале 2024 года -24153 гривен (рост на 25,6% соответственно).

"Учитывая данные сайта www.work.ua, эта тенденция продолжается и далее", — говорится в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – зарплаты чиновников в Украине продолжают расти. Они значительно превышают средний уровень по стране. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Минфина.



