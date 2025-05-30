Выпускникам каких вузов заплатят 200 тысяч гривен: Шмыгаль сделал заявление

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Кравцев Сергей
В Украине на протяжении продолжительного времени уже наблюдается дефицит медиков в определенных местах. Правительство решило стимулировать деньгами выпускников вузов. Такое заявление во время заседания правительства сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников
По словам Шмыгаля, Кабмин принимает постановление о введении единовременной выплате в 200 тыс. грн для выпускников медицинских вузов, которые устраиваются на работу в медучреждения сельской местности или на территории активных боевых действий.
Читайте также на портале "Комментарии" — в прошлом году зарплаты граждан Украины выросли почти на четверть. И тенденция повышения заработной платы продолжается в нынешнем году. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в мониторинге основных событий в экономике Украины (март 2025) Минэкономики.
Так, по данным Госстата в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных работников составила 21473 гривен (на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом), в IV квартале 2024 года -24153 гривен (рост на 25,6% соответственно).
Также издание "Комментарии" сообщало – зарплаты чиновников в Украине продолжают расти. Они значительно превышают средний уровень по стране. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Минфина.
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