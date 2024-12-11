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Кравцев Сергей
Вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине с 25 лет поднимался партнерами из Европейского Союза. Но Украина самостоятельно сегодня не в силах оснастить этих людей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает "Радио Свобода".
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
По ее словам, в условиях, когда такого планирования нет со стороны союзников, нельзя такую неспособность переводить на мобилизационный возраст в Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — отказ президента Украины снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет негативно ударил по отношениям с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет "The Telegraph".
Журналисты напомнили, что американские чиновники призвали своих украинских коллег призывать мужчин в возрасте от 18 лет на фронт. Зато Владимир Зеленский публично заявил, что президент РФ Владимир Путин боится разве что Дональда Трампа и Китай, чем нанес "прощальный удар" Байдену, который еще 42 дня будет оставаться самым влиятельным лидером в мире.
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