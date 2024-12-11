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Вслед за США ЕС также призывает Киев снизить мобилизационный возраст: в Кабмине ответили

В правительстве подчеркивают, Украина не имеет системы планирования, тренировки и оснащение украинских бригад

сегодня, 14:57
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Кравцев Сергей

Вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине с 25 лет поднимался партнерами из Европейского Союза. Но Украина самостоятельно сегодня не в силах оснастить этих людей. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, сообщает "Радио Свобода".

Вслед за США ЕС также призывает Киев снизить мобилизационный возраст: в Кабмине ответили

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Этот вопрос задавался с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, тренировки и оснащение украинских бригад", — отметила Ольга Стефанишина.

По ее словам, в условиях, когда такого планирования нет со стороны союзников, нельзя такую неспособность переводить на мобилизационный возраст в Украине.

"Поэтому дискуссию провели. Я вижу, что ЕС может сыграть большую роль в тренировке украинских военных", — сказала она и добавила, что подготовку прошли 60 тысяч украинцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — отказ президента Украины снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет негативно ударил по отношениям с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет "The Telegraph".

"За почти три года конфликта между двумя лидерами было немало споров, но спор, который начал разворачиваться на прошлой неделе, может стать тем, который положит им всем конец", — говорится в материале. 

Журналисты напомнили, что американские чиновники призвали своих украинских коллег призывать мужчин в возрасте от 18 лет на фронт. Зато Владимир Зеленский публично заявил, что президент РФ Владимир Путин боится разве что Дональда Трампа и Китай, чем нанес "прощальный удар" Байдену, который еще 42 дня будет оставаться самым влиятельным лидером в мире.




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