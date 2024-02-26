Вместо 1 млн дронов правительство закатает 17 млрд в «Большую стройку», - эксперт

Правительство решило направить более 17 млрд гривен остатка из прошлогоднего бюджета на "Большое строительство", хотя за эти деньги можно было бы существенно помочь украинским военным на фронте. Об этом заявил народный депутат VIII созыва Александр Черненко.

Бдут дороги вместо помощи ВСУ

По его словам, такое решение было принято в пятницу, 23 февраля. Глава правительства Денис Шмагаль направил 17,1 млрд гривен остатка из прошлогоднего бюджета на "Большое строительство".

"Вместо ВСУ. Вместо дронов. На дороги. Не на фронт. 17 миллиардов – это почти миллион дронов! Если их купить, нас не будет ждать новая Авдеевка. Нас не будет ждать оцепления Киева и т.д. Но в правительстве решили постелить дороги. Считают ли там, что угроза российских танков уже в прошлом?"

– заявил Александр Черненко.

Эксперт напомнил слова президента Владимира Зеленского, который сказал, что весной Украину ждут сложные времена и на фронте, и в экономике, особенно в контексте задержания решения финансовой помощи от западных партнеров. Именно поэтому, говорит Черненко, логично предположить, что в трудные времена строительство дорог – не самая необходимая статья расходов.

"Но, я так понимаю, это не касается Большого Строительства. Там никому тяжело не будет. Будет тяжело и общинам, потому что средства по военному НДФЛ у них забрали в центр на Минобороны, Минстратегпром и Госспецсвязи. Но не тяжело тем, кто эти деньги у общин забрал",

– подчеркнул Черненко.

По его словам, тяжело будет также военным на фронте, ведь о нехватке боеприпасов и дронов говорят даже на международном уровне, и непросто и волонтерам, которым с каждым разом все сложнее аккумулировать помощь.

"Но не тяжело правительству – оно сейчас закатает 17 млрд в асфальт",

– подытожил Черненко.

Как сообщалось, во время пресс-конференции 25 февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что март-апрель будут сложными для Украины.

Также сообщалось, что с 1 октября 2023 г. поступления от налога на доходы физических лиц, полученные военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава, направляют не в местные бюджеты, как раньше, а в государственный. Соответствующий закон был принят в ноябре прошлого года. Изменения объясняли необходимостью увеличить расходы на нужды обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько на самом деле Украина получила снарядов и как их ищут для Украины по всему миру.