logo

BTC/USD

56618.32

ETH/USD

3228.28

LTC/USD

73.19

USD/UAH

38.70

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Вместо 1 млн дронов правительство закатает 17 млрд в «Большую стройку», - эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Вместо 1 млн дронов правительство закатает 17 млрд в «Большую стройку», - эксперт

Более десяти миллиардов гривен Кабмин Дениса Шмыгаля решил направить не в поддержку украинских военных, а на «Большое строительство». Вероятно, в правительстве считают, что сейчас важны не дроны для ВСУ, а ремонт дорог

26 февраля 2024, 18:01
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Правительство решило направить более 17 млрд гривен остатка из прошлогоднего бюджета на "Большое строительство", хотя за эти деньги можно было бы существенно помочь украинским военным на фронте. Об этом заявил народный депутат VIII созыва Александр Черненко.

Вместо 1 млн дронов правительство закатает 17 млрд в «Большую стройку», - эксперт

Бдут дороги вместо помощи ВСУ

По его словам, такое решение было принято в пятницу, 23 февраля. Глава правительства Денис Шмагаль направил 17,1 млрд гривен остатка из прошлогоднего бюджета на "Большое строительство".

"Вместо ВСУ. Вместо дронов. На дороги. Не на фронт. 17 миллиардов – это почти миллион дронов! Если их купить, нас не будет ждать новая Авдеевка. Нас не будет ждать оцепления Киева и т.д. Но в правительстве решили постелить дороги. Считают ли там, что угроза российских танков уже в прошлом?"
– заявил Александр Черненко.

Эксперт напомнил слова президента Владимира Зеленского, который сказал, что весной Украину ждут сложные времена и на фронте, и в экономике, особенно в контексте задержания решения финансовой помощи от западных партнеров. Именно поэтому, говорит Черненко, логично предположить, что в трудные времена строительство дорог – не самая необходимая статья расходов.

"Но, я так понимаю, это не касается Большого Строительства. Там никому тяжело не будет. Будет тяжело и общинам, потому что средства по военному НДФЛ у них забрали в центр на Минобороны, Минстратегпром и Госспецсвязи. Но не тяжело тем, кто эти деньги у общин забрал",
– подчеркнул Черненко.

По его словам, тяжело будет также военным на фронте, ведь о нехватке боеприпасов и дронов говорят даже на международном уровне, и непросто и волонтерам, которым с каждым разом все сложнее аккумулировать помощь.

"Но не тяжело правительству – оно сейчас закатает 17 млрд в асфальт",
– подытожил Черненко.

Как сообщалось, во время пресс-конференции 25 февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что март-апрель будут сложными для Украины.

Также сообщалось, что с 1 октября 2023 г. поступления от налога на доходы физических лиц, полученные военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава, направляют не в местные бюджеты, как раньше, а в государственный. Соответствующий закон был принят в ноябре прошлого года. Изменения объясняли необходимостью увеличить расходы на нужды обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, сколько на самом деле Украина получила снарядов и как их ищут для Украины по всему миру.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости