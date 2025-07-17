Бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня был назначен новым министром обороны Украины. В выступлении с трибуны Верховной Рады чиновник уже сделал первые заявления в новом амплуа.

В Украине новый министр обороны: первые заявления на новой должности

"Определил три ключевых направления работы: Люди. В центре – украинский воин. Наша задача – качественное обеспечение, своевременные выплаты, надежная амуниция, современная связь, медицинская поддержка. Оружие. Должны нарастить вооружение до уровня, который сломит способность врага воевать. В первую очередь — украинское производство. Задача Президента – за полгода довести долю отечественного оружия на фронте с 40% до 50%. Параллельно усиливаем взаимодействие с партнерами и создаем коалицию возможностей. Система. Министерство должно работать слаженно, без задержек и без излишней бюрократии. Никакого дублирования функций. Делаем ставку на скорость и гибкость в принятии решений", – подчеркнул новый министр.

Напомним, портал "Комментарии" писал о новых перестановках в Правительстве. В Верховной Раде уже бьют тревогу и называют все действо цирком.

Также народный депутат от "ЕС" София Федина заявила , что назначение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля министром обороны может стоить тысяч жизней военных и именно он ответственен за то, что нет фортификаций.

Она заявила, что ни Шмыгаль, ни Федоров не продемонстрировали эффективности: "И он ответственен за то, что дроны в том количестве, которые нужно, не поставляются на фронт, а поставляемые части — не выдерживают критики". По словам нардепки, на должность министра обороны нужно ставить человека, который понимается уже в этих процессах.