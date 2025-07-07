В Украине хотят изменить порядок индексации пенсии: что будет отменено

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Кравцев Сергей
Министерство социальной политики подготовило законопроект, который вводит единый формат индексации пенсий в Украине. Привязка специальных пенсий к росту зарплат будет отменена. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Пенсионеры. Фото: из открытых источников
По ее мнению, это нонсенс, потому что все равно объем задач на каждой должности меняется. Риски меняются.
По ее словам, это невозможно совмещать.
Чиновница напомнила, что для людей, которые получают пенсии по специальным законам, предусмотрена дополнительная льгота — индексация на уровень инфляции, которая действует для всех.
Стоит отметить, ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние три года. По сути, это главный механизм повышения пенсий уже сейчас. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.
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