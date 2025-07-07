В Украине хотят изменить порядок индексации пенсии: что будет отменено

Министерство социальной политики подготовило законопроект, который вводит единый формат индексации пенсий в Украине. Привязка специальных пенсий к росту зарплат будет отменена. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Пенсионеры. Фото: из открытых источников

"Когда мы рассчитанную пенсию переводим на уровень инфляции — обновляем, осовремениваем — но по единым стандартам, единым правилам", — сказала министр.

"Я считаю, на самом деле, совсем бессодержательная. Когда человек, который уже там 10-15 лет пенсионер, имеет право обратиться, чтобы ему полностью пересчитали пенсию и обсчитали ее от заработка человека, который сегодня работает на подобной должности", — отметила Жолнович.

По ее мнению, это нонсенс, потому что все равно объем задач на каждой должности меняется. Риски меняются.

"Берем ГСЧС. Да, даже ГСЧС 20 лет назад и теперь — это же разные вызовы. Берем кадровых военных. 20 лет назад — это максимум марширование по плацу. А сегодня — это, когда люди из окопов не вылезают", — пояснила министр.

По ее словам, это невозможно совмещать.

"Невозможно претендовать на заработок сегодняшнего солдата, который есть в окопе", — добавила Жолнович.

Чиновница напомнила, что для людей, которые получают пенсии по специальным законам, предусмотрена дополнительная льгота — индексация на уровень инфляции, которая действует для всех.

Стоит отметить, ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние три года. По сути, это главный механизм повышения пенсий уже сейчас. В этом году индексация прошла с коэффициентом 1,115, что привело к повышению выплат на 9,5%.

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