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В Украине готовят важное решение в отношении украинцев, вернувшихся из плена РФ: детали

Денис Шмыгаль сообщил, что власти обеспечат всем, кто пережил ужасы российского плена, внимание и индивидуальный подход

6 августа 2025, 15:11
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Кравцев Сергей

Министерство обороны готовит изменения в приказы, которыми будет предусмотрено приравнивание травм, полученных защитниками в плену, к травмам, полученным на поле боя. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

В Украине готовят важное решение в отношении украинцев, вернувшихся из плена РФ: детали

Военнопленные. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны также отметил, что сегодня, 6 августа, правительство приняло постановление по совершенствованию лечения, реабилитации и адаптации освобожденных из российского плена украинцев — военных и гражданских.

Денис Шмыгаль сообщил, что постановление предусматривает более конкретные требования к медосмотру бывших пленных, потому что задача – определить состояние здоровья человека для максимально быстрого выздоровления, если человек болен.

Также постановление предусматривает комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, чтобы вернуть человека к полноценной жизни и расширение сети учреждений восстановления за счет центров реинтеграции Минобороны, МВД, СБУ, Управления госохраны, Службы внешней разведки и других учреждений.

В постановлении также обращается внимание на усиление социально-административной составляющей восстановления. То есть, защитникам, вернувшимся из плена обязательно будут помогать в оформлении внутренних и загранпаспортов непосредственно в тех учреждениях, где они лечатся.

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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/11031
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