В правительстве назвали причины снижения заболеваемости COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания при участии президента Украины Владимира Зеленского, сообщил о снижении прироста заболеваемости коронавирусной инфекции. Глава правительства также рассказал о причинах, которые сопутствовали позитивной динамике.

ФОТО: Из открытых источников

По словам Дениса Шмыгаля, в период с 30 ноября по 6 декабря было обнаружено 89 322 новых случаев инфицирования COVID-19, а на позапрошлой неделе их было 96 936.

"Заболели на 7,6 тысячи человек меньше. При этом количество тестирований почти неизменно и колеблется в пределах 280-290 тысяч тестов еженедельно", — отметил премьер-министр.

Глава правительства считает, что причиной таких показателей заболеваемости стало не только ужесточение карантинных ограничений, а именно введения карантина выходного дня. По мнению премьер-министра Украины, штрафы за отсутствие масок в общественных местах также поспособствовали снижению количества заболевших COVID-19.

Напомним, что уже несколько дней подряд наблюдается тенденция к снижению инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 7 декабря было обнаружено 8 641 новый случай заболевания COVID-19. Антирекорд по количеству заболеваний по-прежнему устанавливает Киев.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что столица Украины активно готовится к проведению вакцинации от коронавируса. Несмотря на то, что власти не предоставили информации, когда и в каком количестве придет вакцина, Киев уже готовит логистическую базу для приема препаратов. Виталий Кличко отметил, если возникнет потребность в медицинском оборудовании, власть его закупит. Также мэр города планирует провести специальное обучение, которое подготовит медработников к совершению массовой вакцинации против коронавируса.

















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