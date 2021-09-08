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В октябре все правительство во главе со Шмыгалем может уйти в отставку, - нардеп

Новый состав Кабмина нардеп от "Слуги Народа" прогнозирует на начало октября

сегодня, 12:28
Автор:

Антон Рудак

Кабмин могут отправить в отставку уже в октябре. Об этом в студии "Суспільного" телевидения заявил народный депутат Украины от "Слуги Народа" Олег Дунда.

В октябре все правительство во главе со Шмыгалем может уйти в отставку, - нардеп

Олег Дунда у ВРУ, фото Facebook

При этом нардеп не исключает, что некоторые министры могут остаться на своих должностях. Другие министры, по словам Олега Дунды, будут иметь другие задачи и цели. Украина получит нового премьер-министра. Денис Шмыгаль, по мнению депутата, свою задачу уже выполнил.

"Шмыгаль у нас занимался вопросом развития экономики Украины при коронакризисе, это было сверхглавной задачей. На сегодня у нас есть уже немножко другая задача, это — выход из коронакризиса. Там уже другие инструменты, другие видения. Во-вторых — это вопрос безопасности, который стал в повестке дня важным ", — сказал Олег Дунда.

Депутат назвал свои слова впечатлениями от хода событий.

От провластной фракции о возможной отставке министров 7 сентября под время общения с журналистами сообщил Давид Арахамия. У него есть претензии к экономическому и энергетическому блокам. Председатель фракции добавил, что если министры не предоставят конкретного плана действий, они уйдут в отставку. Этого не исключает и спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. У него к нескольким министрам есть вопросы. К кому именно — не назвал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не собирался распускать правительство. Никто не говорил с Денисом Шмыгалем на эту тему. Денис Шмыгаль призвал не прислушиваться к мнению анонимных инсайдерских Telegram-каналов. В то же время премьерО заявил, что если Владимиром Зеленским будут поданы соответствующие решения, то министры об этом сообщат официально.


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Источник: https://suspilne.media/161904-na-zovten-planuetsa-vidstavka-vsogo-uradu-razom-zi-smigalem-deputat/
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