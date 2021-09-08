В октябре все правительство во главе со Шмыгалем может уйти в отставку, - нардеп

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Антон Рудак
Кабмин могут отправить в отставку уже в октябре. Об этом в студии "Суспільного" телевидения заявил народный депутат Украины от "Слуги Народа" Олег Дунда.
Олег Дунда у ВРУ, фото Facebook
При этом нардеп не исключает, что некоторые министры могут остаться на своих должностях. Другие министры, по словам Олега Дунды, будут иметь другие задачи и цели. Украина получит нового премьер-министра. Денис Шмыгаль, по мнению депутата, свою задачу уже выполнил.
Депутат назвал свои слова впечатлениями от хода событий.
От провластной фракции о возможной отставке министров 7 сентября под время общения с журналистами сообщил Давид Арахамия. У него есть претензии к экономическому и энергетическому блокам. Председатель фракции добавил, что если министры не предоставят конкретного плана действий, они уйдут в отставку. Этого не исключает и спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. У него к нескольким министрам есть вопросы. К кому именно — не назвал.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не собирался распускать правительство. Никто не говорил с Денисом Шмыгалем на эту тему. Денис Шмыгаль призвал не прислушиваться к мнению анонимных инсайдерских Telegram-каналов. В то же время премьерО заявил, что если Владимиром Зеленским будут поданы соответствующие решения, то министры об этом сообщат официально.
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