В Минэнерго дали ответ, готовятся ли к повышению тарифов на свет

В правительстве действительно не исключают, что в Украине могут вырасти тарифы на свет. Этот вариант обсуждают, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра энергетики Светлана Гринчук.

Тарифы на свет. Фото: из открытых источников

"Мы обсуждаем, в том числе повышение тарифов. Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе оказываемую помощь от наших партнеров, которая задекларирована ими и которая будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе обсуждаем возможность повышения тарифа", — отметила Гринчук.

Замминистра подчеркнула, что решение о подорожании тарифов на свет еще не принято. При этом чиновница не исключает, что, вероятно, правительству придется повысить тариф, чтобы иметь ресурсы для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Сейчас, к сожалению, с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой", — подчеркнула Светлана Гринчук.

Читайте также на портале "Комментарии" — член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию в Украине нужно срочно поднимать. По его словам, если этого не сделать, зимой будет большой дефицит мощностей, поэтому света может быть не по 6-12 часов. Как оцениваете данные заявления и то, что происходит в украинской энергосистеме? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



