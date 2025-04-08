В Кабмине придумали, как проредить ряды аспирантов, которые за наукой спрятались от мобилизации

Количество желающих учиться в аспирантуре во время войны выросло втрое. В Кабмине решили изменить условия поступления и обучения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко у себя в Telegram.

Аспирантура. Фото: из открытых источников

По его данным, Кабмин изменил порядок подготовки аспирантов и докторантов, чтобы повысить качество обучения и унифицировать требования.

В частности, теперь всем желающим поступить на аспирантуру придется сдавать экзамен по иностранному языку при поступлении. Уйдет в прошлое норма, которая позволяла не сдавать вступительный экзамен по иностранному языку, если у поступающего был международный сертификат (TOEFL, IELTS, Cambridge и т.д.).

Также на третьем году аспирантуры обязательно будет сдаваться государственный зачет по украинскому и иностранному языкам для академических целей. И вот здесь, чтобы минимизировать коррупционные риски, этот экзамен проведут с использованием технологий внешнего независимого оценивания.

Стоит отметить, что по данным Госстата, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 26 389 аспирантов, из которых почти половина были женщины (12 306). За 2021 год в аспирантуру поступило 6 147 человек.

По состоянию на 1 января 2024 года уже было 46 523 аспирантов, из которых только 10 967 – женщины. За 2023 год в аспирантуру приняли втрое больше людей – 18 451 человек.

В Украине аспиранты имеют право на отсрочку от мобилизации при определенных условиях. В частности, чтобы не быть мобилизованным человеку нужно учится на дневной или дуальной форме обучения, независимо от того, это бюджетная или контрактная форма оплаты. А вот, если человек учится на заочной форме, то отсрочка ему не предоставляется.

Читайте также на портале "Комментарии" — Минобразования приняло изменения в учебном процессе для студентов и аспирантов.