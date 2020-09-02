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В Кабмине уточнили перечень лиц, которые могут попасть на территорию Украины

По словам Немчинова, Кабмин уточнил категорию лиц среди иностранцев, которые могут попасть на территорию страны до 28 сентября этого года

сегодня, 18:54
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 2 сентября, Кабинет министров Украины уточнил категорию лиц среди иностранцев, которые могут попасть на территорию страны, несмотря на ограничения, введенные правительством 26 августа. Об этом во время общения с представителями СМИ заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

"Мы предварительно уточнили перечень граждан, которые могут попасть на территорию Украины в связи с запретом на въезд. Мы уточнили частично и перечень членов семей, которые это могут сделать, а также дали возможность гражданам иностранных государств, желающих учиться в учебных заведениях Украины, сделать это, несмотря на временный запрет на въезд в связи с санепидемпотребностью ", - подчеркнул Немчинов.

В Кабмине уточнили перечень лиц, которые могут попасть на территорию Украины

Источник: autoua.net

26 августа правительство Украины ограничило въезд иностранных граждан до 28 сентября этого года. Кроме перечисленных в заявлении Немчинова категорий лиц, в исключение также попадают те, кто следует транзитом через Украину, проходит службу в воинских формированиях Украины, лица, имеющие вид на жительство, дипломаты, члены экипажей на транспорте.

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