В Кабмине уточнили перечень лиц, которые могут попасть на территорию Украины

Сегодня, 2 сентября, Кабинет министров Украины уточнил категорию лиц среди иностранцев, которые могут попасть на территорию страны, несмотря на ограничения, введенные правительством 26 августа. Об этом во время общения с представителями СМИ заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает УНН.

"Мы предварительно уточнили перечень граждан, которые могут попасть на территорию Украины в связи с запретом на въезд. Мы уточнили частично и перечень членов семей, которые это могут сделать, а также дали возможность гражданам иностранных государств, желающих учиться в учебных заведениях Украины, сделать это, несмотря на временный запрет на въезд в связи с санепидемпотребностью ", - подчеркнул Немчинов.

Источник: autoua.net

26 августа правительство Украины ограничило въезд иностранных граждан до 28 сентября этого года. Кроме перечисленных в заявлении Немчинова категорий лиц, в исключение также попадают те, кто следует транзитом через Украину, проходит службу в воинских формированиях Украины, лица, имеющие вид на жительство, дипломаты, члены экипажей на транспорте.

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